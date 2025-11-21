Con un Oscar y es un éxito en España: la película animada de Disney Plus perfecta para desconectar

La plataforma de streaming Disney Plus lleva años como la preferida de los niños por sus estrenos de películas y series de animación. Disney Plus acaba de informar que una de las películas más vistas las últimas semanas es la cinta de Pixar Del Revés, cuya segunda parte esta triunfando este verano en los cines de toda España. Esta película se estrenó en nuestros cines en julio de 2020 y la trama de la película de animación Del Revés se centra en la vida de una niña llamada Riley y en el papel de sus emociones, las cuales tienen un papel muy importante en su infancia. Esas cinco emociones son Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco que intentarán guiar a Riley en el día a día de su vida. La película fue dirigida y escrita por Pete Docter y Ronnie del Carmen, producida por Jonas Rivera y ha contado con música de Michael Giacchino.

Cuando se estrenó en los cines Del Revés se convirtió en un éxito en la taquilla ya que logró recaudar más de 850 millones de dólares, teniendo un presupuesto inicial de 175 millones. Además, esta película de animación conquistó al jurado de los Óscar y en el año 2016 se convirtió en la mejor película animada del año 2015. Una película producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures que se ha convertido en uno de los éxitos de audiencia y crítica más increíbles de los últimos años, por ejemplo el sitio web Rotten Tomatoes, reportó un 98% de aceptación, con un promedio general de 8.9/10, y ahora pretende repetir el mismo éxito en la plataforma de streaming Disney Plus.

¿De qué trata la película de animación Del Revés?

Como hemos comentado la película de animación Del Revés (Inside Out) cuenta la historia de una niña llamada Riley de 11 años y en el papel de sus emociones en su infancia. Esas cinco emociones son Alegría, Tristeza, Miedo, Ira y Asco que intentarán guiar a Riley durante su rutina diaria, intentando ayudarla cuando tiene problemas en el colegio o con la familia.

Las emociones tienen un panel para controlar las de la niña y la líder del grupo es Alegría. Los problemas surgen cuando Alegría y Tristeza discuten y se quedan fuera de este cuarto donde se controlan las emociones de Riley. Como consecuencia la personalidad de la niña va cambiando al no contar con su ayuda. Al final, Tristeza y Alegría tendrán trabajar juntas e intentar comprender la personalidad de la otra, para volver a controlar la vida de la niña.

Hay que tener en cuenta que toda esta situación coincide en un momento complicado para Riley que se ha trasladado de Minnesota a San Francisco por el nuevo trabajo de su padre. Y al principio nada va bien: la nueva casa donde van a vivir es antigua, su padre está todo el día trabajando, la única pizzería de la zona solo sirve asquerosa pizza con brócoli y el camión de mudanzas con sus pertenencias las ha llevado a Texas y no llegará hasta dentro de unas semanas. El primer día de Riley en su nuevo colegio, Tristeza hace que Riley llore delante de su clase y Alegría intenta arreglarlo, pero la situación se complica. Mientras Alegría y Tristeza han estado fuera las emociones que se ha quedado al mando Miedo, Ira y Asco harán todo lo posible para reemplazarlas y evitar el caos.

En cuanto a las voces de esta película en la versión original la de la niña Riley Anderson pertenece a Kaitlyn Días y en cuanto a las emociones la de Alegría es de Amy Poehler, la de Tristeza de Phyllis Smith, la de Miedo de Bill Hader, Furia/Ira (Lewis Black) y Desagrado/Asco (Mindy Kaling). En España las voces son de Ángela Arellano (Riley) y las emociones Mar Bordallo (Alegría), Beatriz Berciano (Tristeza), Fernando Cabrera (Miedo), Salvador Aldeguer (Ira) y Ana Esther Alborg (Asco).

Del Revés 2 en Disney Plus

La película Del Revés 2 se ha convertido en todo un éxito de taquilla este verano y los usuarios de Disney Plus se están preguntando cuándo se estrenará en la plataforma de streaming. Lo que está claro es que más pronto o más tarde al final se estrenará de Disney Plus como ha ocurrido con otras muchas películas de animación para niños. Lo que sí podemos afirmar es que Pixar ya tiene planificada una nueva serie sobre el universo de Del Revés.

Además, hay que tener en cuenta que en noviembre llegará a nuestros cines la segunda parte de Vaiana y en 2025 llegará la secuela de Zootrópolis, además del nuevo proyecto Elio. Las películas Toy Story 5 y Frozen 3 también están en marcha y las que no está confirmadas son las secuelas de Buscando a Nemo y Los Increíbles.