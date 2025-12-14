Hoy es el último día para ver la adaptación más épica de Brad Pitt en Prime Video

El mundo de la Grecia Antigua adquirirá una relevancia actual cuando, el próximo 2026, Christopher Nolan estrene su adaptación de La odisea. El poema épico de Homero se ha adaptado al cine en múltiples ocasiones, incluyendo piezas televisivas y por ejemplo, la versión resumida que a mediados de los 70 protagonizó Kirk Douglas bajo el título de Ulises. De hecho, recientemente pudimos ver El regreso de Ulises, con Ralph Fiennes en la piel del inteligente rey de Ítaca. Sin embargo, antes de aquellas adaptaciones con las limitaciones de su tiempo y del último trabajo con el que Nolan quiere conquistar las salas, ya se dio a comienzos del siglo XXI un proyecto ambicioso de la obra del bardo griego. Nos referimos por supuesto a Troya, la producción protagonizada por Brad Pitt que hoy, abandona Prime Video.

Estrenada en 2004, el filme dirigido por Wolfgang Petersen surgió en un momento en el que los efectos digitales alcanzaban un punto de credibilidad mayúsculo, demostrado en paralelo con las enormes batallas plasmadas en la trilogía de El Señor de los Anillos. Antes que Petersen, Nolan recibió el encargo de afrontar este blockbuster, cuando el ganador del Oscar por Oppenheimer todavía no había firmado ninguna superproducción de esta índole. No obstante, Nolan terminó asumiendo el reto del reboot de Batman Begins y Petersen retomó una producción en la que había estado vinculado desde su propia concepción.

Eso sí, aquí el salto audiovisual de los conflictos bélicos y románticos planteados por Homero tuvieron una extirpación de lo fantástico y en definitiva, de lo mitológico. Cuando en realidad en el papel, la lucha entre Griegos y Troyanos no deja de ser una suerte de intervención divina constante. Llevada al libreto por David Benioff, figura que años después sería clave en la creación de Juego de Tronos, el guion llevaba al máximo realismo posible el enfrentamiento (todo lo que una producción de Hollywood puede asumir), dándole un peso protagónico a Brad Pitt como Aquiles, Eric Bana como Héctor, Orlando Bloom como Paris y una por aquel entonces desconocida Diane Kruger, encarnando el papel de Helena. La mujer por la que se desata la conocida guerra.

El título más épico de Brad Pitt se despide de Prime Video

Troya es una de esas «producciones placebo» para que los fans del mundo griego calmen la llegada de La odisea. Recordemos que en la bibliografía de Homero, esta forma una dilogía en la que el regreso de Ulises a casa es una especie de secuela de lo visto tras el engaño del famoso caballo de madera. Desgraciadamente, la apuesta aventurera encabezada por Brad Pitt estará en Prime Video hasta hoy. Aunque todavía seguirá disponible para los suscriptores de HBO Max, Movistar Plus y Tivify.

La sinopsis oficial cuenta cómo el joven Paris (Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, se lleva a su amada Helena (Kruger), esposa de Menelao, el rey de Esparta. Triángulo amoroso que desencadena una guerra que duraría más de diez años, donde héroes como Aquiles en el bando de los griegos y Héctor, el heredero de Troya, representan las dos caras visibles de un mundo de conquistas, códigos de honor que se prestan de lleno a la esencia del cine espectáculo.

Completando el casting secundario, encontramos a Sean Bean en la piel de Ulises, Peter O’Toole como Príamo, Brian Cox como Agamenón, Brendan Gleeson siendo Menelao, Tyler Mane en la piel de Áyax y Rose Byrne como Briseida, la sacerdotisa troyana prima de Héctor y Paris.

Un taquilla moderadamente increíble

Partiendo de un presupuesto de 175 millones de dólares, Troya logró recaudar unos meritorios 497 millones. Cifras moderadamente estimadas para un proyecto de este género que igualmente, terminó superando en el box office a otras películas como El mito de Bourne, Ocean’s Twelve o Yo,Robot.

En líneas generales Troya es una adaptación donde todas las decisiones funcionan realmente bien, brindando a los combates de una espectacularidad y coreografías realmente estimables. Una pieza de entretenimiento memorable, sólo a la altura del mejor Hollywood comercial.