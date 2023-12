Nuevo tráiler de ‘Dune: Parte Dos’ ¿El título más esperado del 2024?

Aunque ya se anticipaba en el título original, no todo va a ser un camino de rosas para Paul Atreides (Timothée Chalamet) en Dune: Parte Dos, sino que más bien será una auténtica (y literal) travesía por el desierto). Warner Bros. Discovery nos ha dejado hace algunas horas, el nuevo adelanto de la secuela de la adaptación de Frank Herbert. Uno que promete lo que ya sabíamos, mucha más acción y espectacularidad que con su predecesora.

Por lo que se aprecia en el material promocional, el joven duque de los Leto sufre cierto estrés postraumático, después de iniciar una guerra en la que asesinaron a su padre y a gran parte de su casa. Precisamente será su romance con Chani (Zendaya) lo que lo mantenga firme, mientras se prepara para luchar contra nuevos enemigos, como Feyd Rautha (Austin Butler). Junto al nominado al Oscar por Elvis, el regreso a Arrakis contará con otras importantes y reconocidas caras como Florence Pugh, Christopher Walken o Lea Seydoux, entre otros. Aparte, volveremos a ver a otros rostros de la primera entrega como Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista o Javier Bardem.

Una secuela «mucho mejor» que la primera parte

Es algo que el cineasta Denis Villeneuve ya ha reiterado en varias ocasiones. Dune: Parte Dos va a ser una propuesta “superior” ante su antecesora. Entre otras cosas, porque la llegada de los Atreides al planeta desierto sirvió sobre todo para una presentación geopolítica cargada de nombres y castas reales, muy por encima del campo de la acción. “No digo que la película sea perfecta, pero estoy mucho más feliz con la segunda parte que con la primera. No puedo esperar para compartirlo con los fans y los cinéfilos”, le contaba el realizador canadiense a Variety.

El guion volverá a correr a cargo del propio Villeneuve y Jon Spaihts, guionistas de la primera parte, pero en esta ocasión también tenemos en los créditos al showrunner de The Last of Us, Craig Mazin. Dune: Parte Dos está filmada íntegramente en IMAX por Greig Fraiser, el director de fotografía que ya ganó el Oscar por su trabajo en 2022 por la predecesora.

Hace poco, supimos que Villeneuve ya estaba trabajando en el guion de la tercera parte, Dune: Mesías. Pero que seguramente se tendría que tomar un descanso del desierto, ya que la producción de las dos primeras partes se han dado de forma seguida. Dune: Parte Dos llegará a los cines el próximo 1 de marzo de 2024.