‘Dune 3’ se está escribiendo «ahora mismo», pero Denis Villeneuve necesita un descanso de Arrakis

El cineasta Denis Villeneuve ya ha adelantado que Dune 3 se está escribiendo ahora mismo, pero que seguramente se tendrá que tomar un respiro antes de iniciar su producción. Una información que ha revelado él mismo durante una conferencia de prensa en la que promocionaba Dune: Parte dos. La tercera parte de la historia recibirá el mismo título que la novela homónima de Frank Herbert, Dune: Mesias. Convirtiéndose así su viaje al desierto de Arrakis en una trilogía.

“El guion está casi terminado pero no está terminado. Tomará un poco de tiempo. Existe el sueño de hacer una tercera película…tendría mucho sentido para mí”, comenzaba explicando en realizador canadiense. No obstante, lo más probable es que exista una brecha temporal a nivel e producción entre la inminente secuela y ese cierre narrativo, ya que las dos primeras entregas protagonizadas por Timothée Chalamet se han producido seguidamente: “No sé cuando volveré a Arrakis. Quizás me desvíe antes sólo para alejarme del sol. Por mi cordura mental, podría hacer algo intermedio, pero mi sueño sería ir por última vez a este planeta que amo”.

‘Dune: Parte dos’, una secuela con más acción

Algunos fans miraron con cierto recelo la primera parte que Villeneuve estrenó en 2021, ya que esta no tenía el nivel de acción esperado. Sin embargo, el inicio fue sólo una introducción de lo que está por llegar, algo que el director de La llegada y Sicario ya ha explicado en varias ocasiones, posicionado muy por encima a todos los niveles la secuela: “Para mí, esta película es mucho mejor que Parte uno. Hay algo más vivo en ello. Hay una relación con los personajes. Estaba tratando de alcanzar una intensidad y una calidad de emociones que no alcancé con la Parte uno y que sí alcancé con la Parte dos. No digo que la película sea perfecta, pero estoy mucho más feliz con la Segunda parte que con la Primera parte. No puedo esperar para compartirlo con los fans y los cinéfilos”.

Antes de poder ver Dune 3, la segunda película nos dejará justo al final del anterior largometraje, con Paul Atreides (Timothée Chalamet) y la dama Jessica (Rebecca Ferguson) integrándose entre los Fremen de Chano (Zendaya) y Stilgar (Javier Bardem). Léa Seydoux, Christopher Walken y Austin Butler conforman las nuevas caras de la secuela. Tanto Villeneuve como Jon Spaihts han vuelto a escribir el guion, pero esta vez han contado con la ayuda de Craig Mazin, showrunner de la serie The Last of Us. Dune: Parte Dos llegará a los cines el próximo 1 de marzo de 2024.