La novela ‘Meridiano de sangre’ de Cormac McCarthy será llevada a la gran pantalla

Cormac McCarty es uno de los escritores más influyentes de la cultura estadounidense contemporánea. Por ello es normal la tendencia de Hollywood sea un intento constante en seguir adaptando sus historias, con ciertos altibajos por el camino. El novelista nos ha regalado títulos como No es país para viejos (triunfadora en los Oscar del 2008) y La carretera, el drama postapocalíptico protagonizado por Viggo Mortensen y Kodi Smit-McPhee que ha influido notablemente en trabajos posteriores de otros campos, como el videojuego The last of us. Ahora, sabemos gracias a IndieWire que otra de sus grandes obras se adaptará a la gran pantalla: Meridiano de sangre.

Publicada en 1985, Meridiano de sangre está ambientado en 1850, centrándose en un adolescente que viaja por el oeste americano y que termina uniéndose a una banda conocida con el nombre de los Glanton. Un grupo contratado para exterminar indígenas entre la frontera de Texas y México. A pesar de la relevancia y fama del material, tiene la fama de ser una historia difícilmente adaptable a la gran pantalla por su contenido gráfico y por la introspección de su relato. De hecho, se ha intentado ejecutar como proyecto varias veces, a través de nombres tan relevantes en la industria como Tommy Lee Jones, Ridley Scott, James Franco o Todd Field, aunque todos ellos fueron finalmente cancelados.

Meridiano de sangre estará dirigida por John Hillcoat, quien ya adaptó celebradamente La anteriormente comentada La carretera. Recientemente, el realizador australiano ha dirigido varios capítulos de la miniserie George & Tammy de Showtime. Otros trabajos de McCarty que se han llevado al cine son Todos los caballos bellos de Billy Bob Thorton y Child of God de James Franco. McCarthy a lo largo de su carrera ha recibido varios premios y distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo la consideración del Pullitzer. Esta última adaptación estará producida por Keit Redmon y New Regency a través de Black Bear Pictures, mientras que el propio escritor supervisará la producción junto a su hijo, John Francis McCarthy.

Se espera que la filmación comience en algún momento de 2024, por lo que seguramente no llegue a la gran pantalla hasta al menos, el 2025. A no ser que una vez más, se cancele por complicaciones esta nueva incursión en el trabajo de McCarty