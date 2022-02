Encanto es una de las películas de animación del año y, como toda cinta de Disney, tiene canciones memorables. A los Oscar 2022 van con el tema Dos Oruguitas, pero si desde la compañía del ratón lo llegan a saber, seguramente hubiesen optado por el fenómeno mundial que está siendo No se habla de Bruno, pero ya es tarde. Será la canción de Sebastián Yatra la que opte a una posible nominación el próximo 8 de febrero. Independientemente de la decisión final, las estatuillas doradas no son el único aliciente de la compañía, puesto que No se habla de Bruno es la primera canción de Disney que alcanza el número 1 de la lista Billboard en casi 30 años.

La prestigiosa Billboard es una revista sobre la industria musical que lleva publicando rankings desde 1936 y desde el 58, lleva creando la lista Hoy 100, que combina la venta de sencillos con la rotación en las radioemisoras. Aquí entran géneros y artistas de todo tipo y la canción de Encanto las ha derrotado a todas ellas. Disney no tenía un éxito de tal proporciones en Billboard desde Un mundo ideal de Aladdin, la cual también alcanzó la cúspide en el año de su estreno.

A diferencia de sus predecesoras de la productora de animación como El círculo de la vida de El Rey León y Let it go de Frozen, No hablamos de Bruno dio el salto en la lista con apenas un millón y medio de reproducciones en la radio. No obstante, alcanzó el rango de los casi 35 millones de retrasmisiones en los Estados Unidos, desbancando del codiciado puesto a la estrella Adele y su Easy on Me, que había ocupado el puesto durante 10 semanas seguidas. Siendo esta canción la nueva reina de la lista, las estaciones de radio de todo el país están agregando el tema de Encanto a sus listas de reproducción diarias.

Un año de ensueño para Lin-Manuel Miranda

El éxito del tema no es una novedad sólo para Disney. A pesar de ser ya un consolidado compositor de Broadway, es la primera vez que Lin-Manuel Miranda obtiene un número uno en la Billboard. Además el álbum de Encanto, compuesto mayoritariamente por el neoyorquino se ha mantenido en la lista Billboard 200 (la de los discos) durante las últimas tres semanas.

Los Oscar 2022 podrían ser el broche de oro en un año de ensueño para Miranda, quien podría hacerse en una misma temporada de premios con una estatuilla, además del Grammy, Emmy y Tony que ya posee.