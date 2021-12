C Tangana está viviendo la mejor época de su carrera musical. Tras lanzar ‘El Madrileño’, el álbum que le ha hecho conocido internacionalmente, el artista ha estado presente en las entregas de premios más conocidos del panorama actual. Así, lo hemos podido ver en los 40 Music Awards o en los Latin Grammy, entre otros. Una lista de logros al que se le suma uno nuevo.

La prestigiosa revista estadounidense Billboard, ha publicado su famoso ranking anual con los mejores discos del año, independientemente del género o lengua que tenga. Una lista en la que figuran artistas de la talla de Adele, Lil Nas o Billie Eilish, entre otros.

Y, como no, en esa lista no podía faltar el nombre de C Tangana, que además, aparece en el top 10 de discos más relevantes del año. Un gran logro dado que, entre los 50 álbumes, solo se encuentran seis álbumes en castellano.

Para si esto fuera poco, ‘El Madrileño’ es el único álbum en castellano que figura dentro de los 10 mejores. Una lista que encabezan grandes como Olivia Rodrigo, Adele o el rapero Tyler The Creator.

Sin duda, esto es todo un logro para la escena urbana de nuestro país, que ha demostrado tener un potencial inigualable. Tal y como ha descrito Billboard sobre el álbum de Antón Álvarez, «indaga en las raíces más profundas de Madrid, incorporando sonidos caribeños y elementos electrónicos».

Así lo demostró con éxitos como ‘Demasiadas Mujeres’, en los que el artista mezcla elementos de la música urbana y los sonidos de la España más cañí, haciendo una mix perfecto y que le ha llevado a ser aplaudido por el público más internacional.

Antón Álvarez, que recientemente ha lanzado el sencillo ‘Ateo’ junto a Nathy Peluso, no ha querido dejar pasar la oportunidad para agradecer a Billboard por este enorme reconocimiento.