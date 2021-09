Rompe todos los récords con su música y ahora también presenta su propio proyecto textil. C Tangana acaba de lanzar su propia colección cápsula junto a Bershka, de esta forma se lanza a la piscina en un nuevo ámbito, que debido a su influencia, todo apunta a que será un nuevo éxito de ‘El madrileño’.

Siguiendo la línea de acercarse al público más joven y de fidelizar este sector de clientes, tras haber colaborado con Bad Gyal en una colección inspirada en la música trap, ahora Bershka se une a C Tangana, otro de los artistas del momento de nuestro país, para presentar una colección mucho más retro.

Se trata de una colección inspirada en el estilo del artista, con toques sesenteros, y de principios de los 90, así como también una mezcla de los dos básicos de intérprete de ‘Yate’: los chandals y los trajes informales, siempre con camiseta.

De esta forma, C Tangana se adentra en el mundo de la ropa low cost, después de lanzar una colaboración con el estilista Alex Turrión el pasado mes de marzo, lanzado su firma ‘Late Checkout’, cuyos precios eran bastante menos asequibles.

Con toques vintage y una línea de productos tanto para hombres como para mujeres, C Tangana ha revolucionado las redes sociales tras el lanzamiento de su colección junto a Bershka, que todo apunta, a que no tardará en agotarse.

Para celebrar este lanzamiento, C Tangana ha relanzado su single ‘Demasiadas mujeres’, con un nuevo videoclip en el que aparece junto a una modelo, luciendo cada una de las prendas de su colección con la firma juvenil low cost que arrasa en nuestro país.

The coolest streetwear is served by «El Madrileño». Need some proof? 🥁@c_tangana x Bershka https://t.co/nXntsgOMNk pic.twitter.com/pJBBBzWTX1

— Bershka (@Bershka) September 9, 2021