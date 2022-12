A Nicolas Cage le encantaría protagonizar un musical

Nicolas Cage parece haber reconducido su carrera recientemente, gracias a títulos como Pig y El insoportable peso de un talento descomunal, película en la que se interpretaba así mismo. Actual meme de internet que levanta pasiones y detractores al mismo tiempo, lo cierto es que su carrera ha estado siempre bastante infravalorada, sobre todo teniendo en cuenta que ha trabajado a las órdenes de cineastas de la talla de Martin Scorsese o David Lynch. Pero ahora, después de una carrera de más de 30 años, el bueno de Cage tiene pendiente un género en el que le gustaría probar sus habilidades: el musical.

Hablando con Empire, el actor de Leaving las Vegas fue bastante claro con sus futuros intereses e inquietudes profesionales: “Todavía no he hecho un musical. Me gustaría probar eso. No soy un gran cantante. Canté bien en Corazón salvaje, pero desde entonces he destrozado mi voz cantando Purple Rain incorrectamente en bares de Karaoke”. Lo cierto es que la carrera de Cage ha virado más hacia el drama, a la acción a finales de los 90 y en la última década, se ha comprometido con proyectos bizarros y bastante extraños para una figura de su talla. Los cinéfilos amantes de la filmografía de Lynch, recuerdan con cariño la secuencia final en la que compartía número musical con Laura Dern encima de un coche, imitando a Elvis. Sin embargo, como no podría ser de otra forma, el ganador del Oscar piensa en el género no en términos de grandes y solemnes producciones como West side story o La la land. “Creo que sería un buen Poncio Pilato en Jesucristo Superstar”, le contaba al medio.

Aparte de este interés repentino por el musical, aprovechando el estreno de la serie sobre La búsqueda que ha estrenado Disney +, el entrevistador le preguntó a Cage por un posible regreso a la franquicia, en la que en dos entregas interpretó al protagonista Benjamin Franklin Gates, pero por el momento parece que no está nada claro el regreso del sobrino de Francis Ford Coppola a la saga de aventuras. Hace aproximadamente un mes, el productor Jerry Bruckheimer confirmó que se estaba desarrollando una nueva entrega, sin conocer todavía la implicación real del actor, dado que el proyecto todavía estaba muy verde.

En 2023, a Nicolas Cage lo podremos ver como Drácula en Renfield y en varias películas de diversa índole como Dream Scenario, The Old Way o Symathy for the Devil.