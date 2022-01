La unión de Netflix con Rian Johnson surgió después de que desde la compañía de streaming vieran en Puñales por la espalda, la oportunidad de crear una franquicia sobre los casos del carismático detective Benoit, interpretado en la ficción por Daniel Craig. La película fue un absoluto éxito en cines y la consagración de Ana de Armas, que daba un golpe encima de la mesa de la industria, rodeada de un reparto lleno de estrellas. Este Sherlock Holmes de Johnson, rompía las bases de la fórmula detectivesca y por primera vez situaba al espectador teniendo más información que el lúcido inspector, una sensación que nos hacía empatizar con la protagonista y además, sentir que la policía también nos perseguía a nosotros. Ahora, la productora de vídeo bajo demanda ha confirmado que será este año, cuando podamos disfrutar de Puñales por la espalda 2.

La producción traerá de vuelta a Craig como Benoit Blanc, pero variará significativamente su reparto, añadiendo a su elenco a Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Ethan Hawke y Kate Hudson. La propia Hahn, que brilló el año pasado en su papel de Agatha Harkness en WandaVision ha querido compartir los motivos que le unieron a este proyecto: “Bueno, me encanta el conjunto de la primera. Realmente me enamoró, A) el cine de Rian Johnson, B) que tiene una reputación impecable como uno de los seres humanos más agradables y C) el conjunto. Simplemente parecía que cada personaje era tan específico y parecían ser un montón de pases de pelota iguales de una manera muy divertida (durante la cinta original)”.

Por su parte, el exluchador Dave Bautista cree que esta secuela superará con creces a la primera Puñales por la espalda de Johnson. “Realmente creo que va a ser tan bueno, sino mejor que el primero. Siempre tengo miedo de decir eso porque no quiero que nadie se ofenda diciendo que vamos a ser mejores, pero yo realmente pienso esto”, apuntaba Bautista hace algunos meses a Digital Spy.

La confirmación del estreno en este 2022 de Puñales por la espalda 2 ha llegado de parte de Variety. La plataforma confirmó al medio que la película llegará a partir de este otoño, con un preestreno en algunos Festivales de Cine que le permitan optar a premios, tal y como ha hecho anteriormente la plataforma con El irlandés o No mires arriba.