Por fin, después de algunos meses llenos de noticias relacionadas con su casting, localizaciones y declaraciones, podemos decir que Puñales por la espalda 2 ha terminado su rodaje. El nuevo reparto, sospechoso hasta que el detective Benoit diga lo contrario, está lleno de estrellas de primera línea: Edward Norton, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Leslio Odom, Kate Hudson, Jessica Hencwick, Madelyn Cline y Dave Bautista. Justamente, el ex luchador es uno de los que mejor ha habado del rodaje y de sus compañeros, creyendo que esta secuela será mucho mejor que la película original. Esta continuación, que en realidad será un caso completamente nuevo y sin aparente relación con la primera historia no debería tardar en anunciar su fecha de estreno en Netflix, ya que no parece una producción con un exceso de necesidades en la postproducción.

We just wrapped production on the next Benoit Blanc mystery and also I finally watched Annette and holy shit it’s amazing. Sending so much love and gratitude to our INCREDIBLE crew and cast and Leos Carax!

— Rian Johnson (@rianjohnson) September 13, 2021