Annete es la nueva historia dirigida por Leos Carax, L´enfant terrible del cine francés. Su última película fue la galardonada por la crítica, Holy Motors en el 2012. Casi 10 años después abría ayer el Festival de cine de Cannes, siendo uno de los regresos más esperados de los últimos años por los fans acérrimos del director de culto. La primera película rodada en inglés por Carax, trata de la relación de dos artistas famosos interpretados por Adam Driver y Marion Cotillard que ven como toda su vida da un cambio radical al tener a su primera hija, Annette la cual tiene un misterioso y particular don. Pero más allá de las habituales particularidades del director Francés, ayer la sala principal de proyecciones del Festival de Cannes se mostró sorprendida con una polémica escena de Annette, que de seguro llamará la atención y se mantendrá en el recuerdo de cualquier espectador cuando termine su visionado.

Y es que en la nueva película de Leos Carax, Adam Driver practica una escena de sexo oral mientras canta un número musical. Sí, no es ninguna broma, la escena en cuestión es algo extrema y extraña según los críticos que ya la han podido visionar en el festival, el día de ayer. Cotillard explicó cómo fue rodar el musical con Carax: “En la mayoría de los musicales clásicos, grabas tu canciones por adelantado y luego las reproduces en el set. Pero allí, Leos quería que todos fuera completamente en vivo”. A esto se le sumaron algunas de las complicadas situaciones que tiene el guion de Annete. “Nos encontramos cantando en posiciones muy complicadas, haciendo gatear o imitando el cunnilingus; posiciones acrobáticas que técnicamente modifican tu canción” afirmaba Cotillard, que defendía que ese era el efecto final que el director buscaba, voces “frustradas” por la situación real.

Fuera de la polémica escena de Annette, la crítica no se ha quedado indiferente ante el regreso de Carax. David Ehrlich tuiteó “Leos Carax hizo un musical de Sparks sobre cómo los hombres que se odian a sí mismos no pueden aceptar el amor y Adam Driver canta en la vagina de Marion Cotillard (¡dos veces!) Y luego da a luz a un bebé marioneta y me aburría profundamente”.

Por otro lado Robbie Collin mostraba su perplejidad ante lo que estaba viendo: “Cuando digo que no puedo creer lo que sucede en Annette, quiero decir que literalmente tuve que seguir revisando mi cuaderno mientras escribía la reseña para asegurarme de que no me lo había imaginado, ni en millones de años”.

Annete está producida por Amazon, plataforma de streaming donde los espectadores podrán verla a partir del 20 de agosto.