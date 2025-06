El motivo por el que éste actor de ‘Aquí no hay quien viva’ desapareció de la serie: «Salí de mala manera»

Puede que el humor de Los Simpson (1989) haya dado la vuelta al mundo o que Friends (1994) siga siendo revisitada por millones de fans cada año, pero en España también tenemos nuestro propio fenómeno televisivo imperecedero. Sí, hablamos por supuesto de los vecinos de esta nuestra querida comunidad: Aquí no hay quien viva (2003). Una serie generacional que fue la reina de las audiencias a principios del Siglo XXI en Antena 3, regalándonos algunos de los momentos más divertidos de la pequeña pantalla patria y por supuesto brindándonos personajes carismáticos a través de actores que dieron un salto gigantesco en su carrera tras aparecer en la ficción. Aunque en realidad, no todos guardan un recuerdo tan positivo de su presencia en esta sitcom creada por Alberto Caballero e Iñaki Ariztimuño.

Desde intérpretes experimentados de la talla de Gemma Cuervo o Emma Penella a estrellas incipientes de la impronta de Fernando Tejero a María Adánez, Aquí no hay quien viva fue la explosión mediática de todo un elenco que no podía ni salir a la calle, debido a la fama que adquirida a través de sus personajes dentro de la cultura popular. No es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta que la serie llegó a obtener una audiencia media de 6 millones de espectadores, logrando una cuota de pantalla del 33’8%. Pero no todas estas estrellas salieron bien del proyecto. Joseba Apaolaza, uno de los miembros más desconocidos del casting, fue uno de los participes de aquel episodio piloto emitido un 7 de septiembre de 2003, dando vida al personaje Armando Rubio de la Fuente. Rol que paulatinamente iría desapareciendo de la historia, hasta no volver a aparecer jamás.

Salir mal de ‘Aquí no hay quien viva’

Los que siguieron Aquí no hay quien viva desde el principio, quizás sí recuerden a Armando. El personaje era el hijo de Concha (Penella) y su arco narrativo partía de ser un banquero en continuas riñas con su ex mujer por la custodia de sus hijos. Su lado cómico por otra parte, partía de intentar ejecutar su carisma de mujeriego mientras vivía en casa de su madre.

Su paso no fue por tanto, algo anecdótico e incluso llegó a tener secuencias memorables dentro de la serie, como cuando ve un partido de fútbol con Mauri y Fernando, mientras estos intentan disimular que no son pareja y sacando a relucir una pasión por dicho deporte que en realidad, no poseen.

Sin embargo, el desarrollo de su personaje evolucionó hasta el punto de encontrar a una pareja estable y mudarse a las afueras, metiendo a Concha en una residencia. Así, el rol de Penella dejó de hablarle y a pesar de que a veces se le mencionaba, Armando terminó desapareciendo por completo de la celebrada ficción de la cadena. A la cual, todavía le quedarían otras cuatro temporadas liderando el prime time.

Sin embargo, la alegría de haber participado en Aquí no hay quien viva se desvanece cuando Apaolaza recuerda con un sentimiento «agridulce», la forma en la que prescindieron de él.

«Había un compromiso verbal», comenzaba señalando en una entrevista en la Cadena SER. El guipuzcoano explicó que desconocía el motivo o la razón, pero lo que sí era cierto es que incumplieron con su palabra:

«Yo salí de mala manera porque tenía la promesa expresa de la productora para seguir. Entonces, hubo un cambio de opinión y me vi fuera de la serie. Me dolió mucho porque, realmente, fue una serie que gustaba mucho».

Afectó a su carrera

Aunque su fama a raíz de Aquí no hay quien viva le abrió ciertas puertas, también es un hecho que su salida inesperada como bien cuenta, tuvo una repercusión en su carrera profesional. Pues Apaolaza había rechazado un par de ofertas para grabar por la serie.

«Antes de retomar el trabajo, me encontré con que habían cambiado de opinión y que habían decidido no renovarme. Son temas pasados, pero que, en su día, me dolieron bastante. Cuando vuelves a casa con la esperanza de retomar el rodaje y seguir y, de repente, te dicen que no vuelvas…tampoco te despides de tus compañeros, la relación termina ahí. Estas cosas pasan a menudo», terminaba de señalar en la entrevista.

Tras su salida abrupta, Apaolaza siguió trabajando en diversas series y películas. En la televisión lo vimos en Acusados (2009), Amar es para siempre (2013) o Sin identidad (2014), mientras que en el formato fílmico siempre ha mantenido también un perfil secundario, participando en proyectos muy variados como Baztan (2012), Zipi y Zape y el club de la canica (2013) o El silencio de la ciudad blanca (2019).