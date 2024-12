Gemma Cuervo frena en directo su última entrevista en Telecinco: "Te pido que acabemos"

Gemma Cuervo es una de las actrices más importantes de nuestro país, una dama de la interpretación que tiene a sus espaldas una trayectoria que ha inspirado a sus compañeros. Recientemente le han entregado el Premio Amigos de los Mayores 2024, un reconocimiento que ha puesto en marcha una fundación que lleva el mismo nombre. Para celebrarlo, la artista ha intervenido en el programa Socialité, un espacio que actualmente presentan María Verdoy y Antonio Santana. No obstante, ha frenado la intervención y ha pedido que cortasen la conexión porque se sentía «muy fatigada».

Tan educada como siempre, la emblemática artista ha declarado: «Te pido que acabemos». Lo cierto es que en los últimos tiempos ha vivido muchas emociones juntas, pues le acaban de entregar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. Aprovechando su presencia en Telecinco, ha resaltado que los Reyes Felipe y Letizia, quienes le entregaron el galardón, estuvieron muy atentos con ella. Se portaron de maravilla con la intérprete porque se conocen mucho.

Gemma Cuervo en su última entrevista. (Foto: Telecinco)

Antes de cortar su reportaje con Telecinco, Gemma Cuervo recalcó que estaba agradecida por la distinción que le ha entregado la Fundación Amigos de los Mayores. «Muchísimas gracias. Estoy encantada, como una niña chiquita», ha comentado con una sonrisa. También ha dejado claro que es una fiel seguidora de Socialité, de hecho dice que está pendiente del programa desde sus primeras emisiones.

Su opinión sobre los Reyes de España

Gemma Cuervo le ha dado un entrevista a la reportera Arán Santos, quien le ha preguntado por su último encuentro con Sus Majestades. Coincidieron durante la ceremonia de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la actriz se ha mostrado muy cómoda con esta cuestión.

Don Felipe con Gemma Cuervo. (Foot: Gtres)

«Son encantadores. Hace mucho que los conozco, además. Fue muy emocionante, elegante y bonito. Siempre que ves el cariño de la gente, que valoran tu labor y que todo es hacia lo bueno, siento pura felicidad», ha comentado al respecto.

Tal y como informamos en LOOK, don Felipe VI estuvo muy atento con la artista, incluso le ayudó a dar algunos pasos para evitar que tuviese un percance. El pasado verano cumplió 90 años, pero está perfecta y lo más importante es que no ha aprendido la ilusión por su trabajo.

Una actriz muy generosa

Gemma Cuervo es de la vieja escuela. Su comportamiento recuerda al de Concha Velasco, quien siempre estuvo atenta y fue amable con los periodistas. La protagonista de Aquí no hay quien viva ha puesto en valor el papel que los medios de comunicación han jugado en su trayectoria.

Gemma Cuervo lanzándole un beso a su público. (Foto: Gtres)

«Yo a los medios siempre les voy a estar muy agradecida. ¿Cómo puedo decir que os quiero y que no parezca que lo digo por decir? No, con los medios, he vivido media vida, parte de ella se ha manifestado al resto del mundo».

Después de este mensaje de agradecimiento, ha pedido frenar la entrevista, pues todavía le quedaba una tarde muy larga durante la ceremonia de organizada por la Fundación Amigos de los Mayores. «Muchas gracias, Socialité. Con vuestro programa me llevo muy bien. Tengo varias amigas que han estado con vosotros. Os tengo mucho cariño y respeto, desde que comenzó hasta ‘adiós muy buenas’». Después de esta palabra, María Verdoy ha definido a la artista usando una única palabra: «Reina».