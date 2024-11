Selfie con Estopa, apoyo de Gema Cuervo y otros momentazos de los Reyes en su último acto

Los Reyes de España han hecho entrega de las Medallas de Oro a las Bellas Artes durante una ceremonia que ha tenido lugar en Sevilla y que ha estado repleta de momentos interesantes. La emblemática actriz Gemma Cuervo ha recibido uno de los reconocimientos y ha tenido oportunidad de encontrarse con otros artistas, como por ejemplo con los hermanos Muñoz, integrantes del grupo Estopa.

Don Felipe y doña Letizia han mostrado su versión más profesional, pero a la vez han sido muy cercanos con todos los agraciados. Tanto es así que se han hecho un selfie con los cantantes catalanes, un momento que ha quedado inmortalizado por las cámaras de la agencia Gtres. Las fotos a las que ha tenido acceso LOOK demuestran que Sus Majestades han estado un rato charlando con David y José Manuel Muñoz.

Los Reyes Felipe y Letizia con Estopa. (Foto: Gtres)

El Ministerio de Cultura ha tenido este gesto con 37 personalidades que han conseguido destacar en diferentes sectores y han contribuido a crear el patrimonio artístico de nuestro país. Las hermanas Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego, han asistido a este evento en representación de su madre, la presentadora María Teresa Campos.

Los Reyes, muy amables con las Campos

El Ministerio de Cultura ha premiado la labor que María Teresa Campos ha llevado a cabo en los medios de comunicación. Como todo el mundo sabe, falleció en septiembre de 2023, así que han sido sus hijas la que han acudido en su nombre a la entrega de Medallas.

Los Reyes con Terelu Campos. (Foto: Gtres)

Carmen Borrego ha realizado una conexión en directo con Vamos a Ver, programa donde ejerce de colaboradora. Según cuenta, los Reyes han estado muy cercanos, tanto con ella como con su hermana. Se han acercado y han mantenido una charla sobre María Teresa Campos.

«Nos hemos hecho una foto que guardaremos con mucho cariño… Hace un momento hemos saludado a los Reyes que nos han dicho cosas tan bonitas. Cuando falleció mamá su llamada fue muy especial, los dos han dicho cosas tan bonitas que yo me he emocionado al escuchar a los Reyes hablar de mi mamá», ha declarado la tertuliana. Es decir, David y José Muñoz no serán los únicos que tengan un recuerdo de esta jornada.

Felipe VI, muy atento con Gemma Cuervo

A sus 90 años, Gemma Cuervo puede presumir de ser una de las artistas más importantes de España. No solo eso. Ha sabido ganarse el cariño de millones de espectadores. Su talento ha pasado de generación en generación. Los jóvenes saben quién es gracias a Aquí no hay quien viva o a La que se avecina, pero detrás de estos proyectos hay una legendaria trayectoria que ha sido construida con esfuerzo y dedicación.

Don Felipe con Gemma Cuervo. (Foot: Gtres)

Gemma siempre ha ido con la humildad por delante, a pesar de ser un icono para todos. Su encuentro con Felipe VI ha sido especial. El monarca se ha mostrado atento, pendiente y cariñoso. Tanto es así que le ha agarrado del brazo para impedir que tuviera algún traspiés.

La mítica canción de Estopa

La Fábrica de Artillería de Sevilla se ha llenado de ritmo gracias a Estopa. El grupo ha entonado una de sus canciones más conocidas: Como Camarón. Los artistas han amenizado la ceremonia con su talento, demostrando así que se merecen el premio que han recibido. Han coincidido con otras celebridades, como por ejemplo con Los Morancos con los presentadores Eva Ruiz y Juan y Medio.