‘Moonage Daydream’: El documental que tienes que ver si eres un auténtico fan de David Bowie

Los fans de la música y, concretamente, los amantes de David Bowie están de enhorabuena. Neon acaba de lanzar el nuevo tráiler de Moonage Daydream, el documental dirigido por Brett Morgen que explora la extraordinaria vida del icono de la cultura pop. La película se estrenó en el pasado Festival de Cine de Cannes y la crítica, no pudo resistirse al magnetismo y poder de sus imágenes.

Este nuevo adelanto, permite darnos una visión cuasi caleidoscópica de la vida basada en el arte que vivió el cantante, narrada bajo el propio Starman, mientras se suceden imágenes de la carrera del genio musical. Intercalando estas con fragmentos del espacio exterior, con las que el artista siempre ha estado tan vinculado temáticamente. Más allá de lo musical, Monage Daydream repasa la estética, adelantada a su tiempo y escenificada perfectamente en el fragmento de la entrevista, donde un presentador le pregunta por sus zapatos: “¿Y los zapatos? ¿Son zapatos de hombre, de mujer o de bisexuales?”, a lo que Bowie le responde “son sólo zapatos, tonto”.

La mayor parte del metraje corresponde a mediados de la década de los 70, con presentaciones como la de Ziggy Stardust, posiblemente uno de los personajes escénicos más icónicos de su imaginario, nacido tras la publicación del álbum The Rise and Fall of Ziggy Stadust and the Spiders from Mars en 1972. Sin embargo, el material que maneja este documental tan especial no termina con el acceso a cientos de horas de imágenes inéditas de los conciertos de Bowie, sino que se ha creado auténtico contenido nuevo, yendo un paso más allá de lo que otros documentales han hecho en el pasado. Todo ello se ha conseguido gracias a la colaboración de los herederos del artista.

Moonage Daydream es el primer documental de David Bowie aprobado oficialmente que contará con una extensa colección de canciones del artista, contenido nunca antes visto que será de seguro, aplaudido masivamente por los fans. Morgan es conocido por haber trabajado antes con material de otras leyendas de la música, como es el caso del cantante de Nirvana, Kurt Cobain en Cobain: Montage of Heck. Esta nueva pieza tratará de ir más allá del clásico documental homenaje, aspirando a ser una experiencia inmersiva y, además de su estreno en cines convencionales, también estará disponible en salas IMAX. Llegará a las salas españolas el próximo 16 de septiembre.