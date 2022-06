David Bowie: sale a la luz la nueva versión de ‘Starman’ por su 50 aniversario

Los fans de David Bowie están de enhorabuena. Esta misma semana, vio la luz una nueva versión del gran clásico Starman para conmemorar el 50 aniversario del quinto álbum de estudio del artista estadounidense, The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

Para celebrar el medio siglo de este disco histórico, la compañía Parlophone Records lanzó Starman (Top Of The Pops Version, 2022 Mix, antes de lanzar una reedición en vinilo de edición limitada, que vio la luz el pasado 17 de junio, siendo un gran éxito desde su lanzamiento.

Como era de esperar, esta nueva versión del gran clásico de la leyenda de la música, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales. Pues una vez más, se ha vuelto a demostrar que la buena música no pasa de moda.

Esta versión inédita de Starman, fue grabada en los Trident Studios de Londres en 1972 y está acompañada por unos coros, e incluye una única improvisación de Bowie que ha emocionado a todos sus fans. Y como era de esperar, ha sorprendido gratamente a los fans.

Starman (Top Of The Pops Version, 2022 Mix) fue creado por el coproductor de Ziggy Stardust. Ken Scott, a principios de este año a partir de las pistas múltiples originales que el artista grabó para la BBC .

Por otro lado, la inminente reedición del 50 aniversario de The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars también estará disponible como un disco de imágenes inéditas, con el mismo diseño que el original y una réplica del póster promocional del álbum lanzado en su momento.