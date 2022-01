David Bowie ha batido un nuevo récord. Durante los últimos años, las ventas de sus discos se han incrementado, de esta forma, tal y como ha afirmado la British Phonographic Industry (BPI), en 2021 las ventas de sus vinilos se incrementaron un 8% con respecto al año anterior.

Con este dato, ya son 14 los años consecutivos en los que las ventas de sus vinilos se han incrementado de manera consecutiva. Y es que no cabe duda, de que el fenómeno y la leyenda musical siguen vivos, algo que permanece a pesar del paso del tiempo.

Tras estos datos, David Bowie se ha convertido en el artista que más vinilos ha vendido durante los últimos 22 años, vendiendo un total de 582.704 vinilos desde el año 2000 hasta finales del 2021.

You likely know about this orange vinyl ‘bricks & mortar’ only release of Low on Friday. But this is just to say it will be available in the various Bowie75 stores too on the same day, the exact 45th anniversary of its original release. Bricks & mortar refers to physical shops. pic.twitter.com/8mhKvG6F1E

