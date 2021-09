En el año 2001, David Bowie grabó su álbum ‘Toy’. Se trata de un disco que por diferentes razones nunca llegó a ver la luz, y que lo hará de forma oficial, veinte años después de su grabación, el próximo 26 de noviembre. De esta forma, el disco inédito del músico se publicará junto a la quinta entrega de ‘box sets’ de la discografía del músico británico.

Una noticia que ha llenado de alegría a sus fans, que desconocían la existencia de este material inédito de Bowie. El artista nunca llegó a publicar este disco, y gracias a la recopilación de toda su discografía, finalmente verá la luz.

Ha sido la compañía discográfica Parlophone Records, la que a través de un comunicado difundido el pasado miércoles, explicó que ‘Toy’ formará parte de la quinta entrega de los ‘box sets’ del artista. En concreto de ‘David Bowie 5. Brilliant Adventure’.

See linktree in bio ( https://t.co/gqbeiWFHf0 ) for full press release and pre-order links for: DAVID BOWIE 5. BRILLIANT ADVENTURE (1992 – 2001) – BOXSET and TOY (TOY:BOX) – THE LEGENDARY UNRELEASED ALBUM BOXSET pic.twitter.com/b5BC0ayhHE

‘David Bowie 5. Brilliant Adventure’, es una nueva recopilación de la música del artista, que repasará los grandes éxitos del artista británico, publicados entre los años 1992 y 2001. A través del cual, los fans del músico podrán escuchar las maravillas musicales que esconde ‘Toy’.

Este álbum inédito, se grabó en el año 2001 con la banda tocando en vivo, como se hacía anteriormente. Bowie lo grabó con la intención de lanzarlo por sorpresa lo antes posible, pero esa idea no era compatible con la tecnología que se utilizaba en aquella época para grabar los discos.

Esa fue una de las razones por las que el artista decidió dejarlo aparcado y grabó su siguiente disco ‘Heathen’. Ahora, ha sido el productor Mark Plati el que ha explicado que ‘Toy’ es como “un momento capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía». Así como se mostró muy feliz de que este disco por fin vaya a ver la luz.

You’ve no doubt seen the announcement regarding the David Bowie Estate and WMG’s new deal (https://t.co/Feavk4iBD3) But, what about the Era Five Brilliant Adventure (1992 – 2001) it mentioned? Well, here’s the cover and the promise of full details before the end of the month. pic.twitter.com/U59EJWt0Re

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) September 17, 2021