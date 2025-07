Es una de las mejores comedias románticas de la historia y tiene las horas contadas en Netflix

En el mundo del streaming se anuncian a bombo y platillo las novedades, mientras que con la boca pequeña y cada cierto tiempo, las plataformas eliminan sigilosamente una buena cantidad de títulos. Algunos no son tan reseñables como para establecer un aviso elocuente, pero otras en cambio, suponen cintas inconfundibles que los suscriptores acuden a ver anualmente. Desgraciadamente en este caso nos referimos a una de las mejores comedias románticas que dirán adiós a Netflix en la próximas horas. Sí, nos referimos a la inconfundible Notting Hill.

Icono de los 90 al nivel de sus dos protagonistas, el filme dirigido por Roger Michell marcaría el ocaso de un tipología de largometraje que a día de hoy no se estila demasiado y que cuando se pretende imitar, no suele salir demasiado bien. Porque no son pocas las compañías que a posteriori, han intentado imitar este fenómeno del cine británico, no obstante y para ello, se debe contar con cierto talento innato y comprensión de lo que significa el espíritu de este tipo de películas. Ese nombre no es otro que el del guionista Richard Curtis, cuyo desempeño en la profesión tanto en el campo del libreto como tras las cámaras ha mantenido la esencia de las mejores comedias románticas de dicha época, incluso en los 2000. La prueba de ello es que tras Notting Hill, Curtis escribió y dirigió grandes éxitos y cintas tan fantásticas como Love Actually (2003) y Una cuestión de tiempo (2013). Aunque en realidad su trabajo siempre destacó más holgadamente en el terreno de la escritura. Antes de Notting Hill, Curtis había firmado el guion de Cuatro bodas y un funeral (1994) y después, se encargaría del material de otros tantos filmes reconocibles, a la altura de Bridget Jones: Sobreviviré (2004), War Horse (2011) o Trash, ladrones de esperanza (2014).

Desgraciadamente, hoy es el último día para ver Notting Hill en Netflix. Eso sí, una producción tan recurrente no podía quedarse sin hueco en el streaming. Así que hasta donde sabemos, la película seguirá teniendo su espacio en el catálogo de Filmin. Del mismo modo, los usuarios de Amazon, Rakuten TV y Apple TV pueden acceder a ella vía compra o alquiler.

¿De qué trata ‘Notting Hill’?

La sinopsis oficial de Notting Hill es la siguiente: «La historia nos pone en la piel de William, un tranquilo dueño de una librería de viajes muy popular dentro del colorido barrio londinense de Notting Hill. Un día por puro azar, conoce a la internacionalmente conocida Anna Scott, una estrella del cine actual. Desde que entra en su modesta tienda, su vida dará un vuelco sideral».

Aparte de por supuesto, la presencia de Hugh Grant y Julia Roberts, Notting Hill cuenta con otros rostros conocidos en su reparto. Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man), Hugh Bonneville (Paddington), James Dreyfus (Ley y desorden), Tim McInnerny (Gladiator II) y Gina McKee (Expiación, más allá de la pasión), completan el elenco secundario de un largometraje que terminó recaudando 363 millones de dólares en todo el mundo.

La crítica quedó embelesada con el desempeño del material y sobre todo con la química de dos figuras de la escena audiovisual que ya habían demostrado anteriormente ser los auténticos reyes de un género muy rentable en la taquilla. Pretty Woman (1990), Todos dicen I love you (1996), La boda de mi mejor amigo (1997) o Novia a la fuga (1999) fueron grandes productos comerciales y a pesar del desempeño económico y el coprotagonismo con Hunt, las tres nominaciones a los Globos de Oro que obtuvo el trabajo no impulsaron más colaboraciones en el futuro entre ambos.

Notting Hill ha sobrevivido increíblemente bien al paso del tiempo, a diferencia de otras propuestas de dichas historias de su registro. Por más que a Grant en la actualidad, la actitud de su personaje le parezca despreciable por la escena de los paparazzi. El intérprete británico siempre ha mencionado la presión que supuso el compartir pantalla con Roberts. Situación que seguramente, le iba bastante bien a las condiciones narrativas de la cinta.

Una de las mejores comedias románticas

Si atendemos a la web de Rotten Tomatoes, Notting Hill cuenta con un 84% de reseñas positivas y a día de hoy, sigue siendo una de esas producciones que los amantes del género tienen como referencia.

Por todo ello, no se nos ocurre un mejor plan que una tarde de cine para ver por primera vez o disfrutar de nuevo de un clásico entre clásicos. Una película de esas que la industria ya no hace.