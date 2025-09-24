Máxima tensión entre Isabel Rábago y la abogada Montse Suárez: «Somos hipócritas con las drogas·

Hoy miércoles 24 de septiembre se ha vivido un momento de máxima tensión en Espejo Público entre la colaboradora Isabel Rábago y la abogada Montse Suárez. Todo ha comenzado por un comentario que la actriz Alba Flores (que ha presentado en el Festival de San Sebastián un documental sobre su padre) ha hecho sobre las drogas. Esto ha suscitado un debate entre las dos tertulianas del programa de Antena 3 que ha derivado en la figura del bailaor Rafael Amargo, después de que éste estallara desde el hospital hace unos días por el proceso judicial que se llevó a cabo hasta que la Audiencia Provincial dictó su absolución en mayo del año pasado, después de cinco meses en prisión provisional, en la cárcel de Soto del Real.

«La sociedad te perdona ser corrupto, robar dinero, ser un mal dirigente político y hacer genocidios, pero no te perdona haber abusado de las drogas. Te estigmatiza y ya eres un yonqui. No me parece justo ni con mi padre ni con nadie», ha confesado la actriz Alba Flores en la promoción del documental sobre su padre titulado Flores para Antonio.

Esta frase de la protagonista de La casa de papel ha suscitado un encendido debate en Espejo Público. La primera en hablar ha sido Isabel Rábago, quien ha dicho: «No me incluyo en ser permisiva con la corrupción, me bajo de eso. La gran figura de su padre (de Antonio Flores) no está manchada para nada. somos hipócritas con la droga y dependiendo de quién sea, se consiente o no».

Ante esto, la abogada Montse Suárez ha intervenido en la conversación sacando a relucir otro tema de actualidad. «Rafael Amargo salió absuelto por un defecto de forma, por la nulidad de las intervenciones telefónicas».

Recordemos que el bailaor estalló hace unos días por el proceso judicial que se llevó a cabo hasta que la Audiencia Provincial dictó su absolución en mayo del año pasado, después de cinco meses en prisión provisional, en la cárcel de Soto del Real. Rafael Amargo, hospitalizado por problemas relacionados con el colon, se enfrentaba entonces a nueve años de prisión a petición de la Fiscalía, acusado de venta de droga en su piso de Malasaña, en Madrid.

Ante la contundencia de Montse Suárez, Isabel Rábago ha estallado: “¿Y qué? Es inocente”. La abogada ha sentenciado que: “Rafael Amargo es un drogadicto y trafica con droga, me da igual que demande».

«No, perdona, pero no está demostrado jurídicamente. No podemos jugar a eso, la justicia ha hablado. Me niego», ha defendido Rábago.

Monste ha pasado a explicar que: «El mismo día que salió absuelto, Marcos García Montes hizo una comparecencia en la competencia de esta cadena, brillante letrado y experto en nulidades procesales. Se declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas. Y se acabó el caso. Sentencia y aquí todo el mundo callado. Hay una sentencia que dice que este señor está absuelto de polvo y paja, ya está».

Pero Rábago ha querido terminar asegurando que: «Estoy a favor de que se respeten las resoluciones judiciales. Tú las puedes cuestionar, pero no sigas señalando a una persona que judicialmente no tiene nada».