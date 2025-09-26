Iker Jiménez y Carmen Porter contra asociaciones feministas: «¡Están todas calladas!»

Iker Jiménez y su mujer, Carmen Porter, explotaron, el pasado jueves 25 de septiembre, ante el «silencio clamoroso» que ha habido en cierta parte de la población tras descubrirse el fallo de las pulseras antimaltrato. “Hay muchas asociaciones feministas que por cualquier cosa montan un escándalo y salen a la calle, cuando interesa. Pero cuando estas cosas verdaderamente graves, yo no he visto a nadie con la camiseta morada diciendo hermana yo sí te creo. ¡Están todas calladas!», exclamó Porter en el directo del programa Horizonte en Cuatro.

¿No habéis visto las manifestaciones? Si estaba cortada la Gran Vía hoy, ¿no?», dijo Carmen Porter con ironía nada más comenzar el programa Horizonte emitido el jueves 25 de septiembre. La periodista habló entonces de los fallos que ha dado las pulseras antimaltrato que han supuesto una auténtica desprotección para las víctimas de violencia de género.

Porter quiso destacar la hipocresía de una parte de nuestra sociedad ante esta polémica: «Hay muchas asociaciones feministas que por cualquier cosa montan un escándalo y salen a la calle, cuando interesa. Pero cuando estas cosas verdaderamente graves, yo no he visto a nadie con la camiseta morada diciendo hermana yo sí te creo. ¡Están todas calladas! Estamos jugando con la vida de las mujeres».

Iker Jiménez, por su parte, dijo: «A mí esto me sorprende mucho. Había declaraciones del portavoz de Podemos, muy enérgico, que decía que era un bulo. Me parece de una valentía extrema, porque existe una documentación que la dan unos jueces, gente muy seria, que no creo que busque un interés político. Tú sabes que las actas existe, ¿confías en que haya un silencio común y que no salga?».

Carmen Porter terminó quejándose: «Confiarán en que solo llegue al público la palabra bulo. Confiarán en que llegue lo de bulo, bulo, bulo y que se queden con esa palabra y que lo que la gente piense es que todos los periodistas somos unos mentirosos, como ha pasado con otras muchas cosas».

El escándalo de las pulseras

El cambio de empresa proveedora de las pulseras antimaltrato durante el mandato de Irene Montero como ministra de Igualdad ha destapado un doble escándalo sin precedentes en el sistema de protección a víctimas de violencia machista. Por un lado, la fallida adjudicación del servicio, que no sólo provocó la pérdida masiva de datos de agresores anteriores a marzo de 2024, y por otro, la compra de dispositivos de control tan deficientes que los propios maltratadores pueden quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

La gravedad del escándalo se multiplica con las revelaciones de María Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, quien asegura haber comprobado personalmente que algunas de las nuevas pulseras «se habían comprado en AliExpress». Y es que el propio Ministerio calificó como «deficiente» y «poco preciso» el plan de transición presentado por los adjudicatarios, otorgándole apenas un 3,6 sobre 10, pero aun así siguió adelante con el contrato.