Iker Jiménez y Carmen Porter hablan de su futuro en Mediaset y de su última «reunión con los jefes»

El jueves 10 de julio fue el final de la quinta temporada de Horizonte y los presentadores, Iker Jiménez y Carmen Porter, dejaron claro que ese no iba a ser el último programa y que no iban a ser despedidos de Mediaset, después de que, días antes, algunos titulares de prensa dieran a entender que el espacio iba a ser «fulminado» de la parrilla de Cuatro. Porter reveló, entre otras cosas, que ese mismo jueves habían tenido una reunión con los «jefes» del grupo de comunicación. «Hemos llegado a pensar que igual era verdad y nos decían que hiciéramos el último programa y fuera», bromeó la presentadora. El matrimonio quiso despedirse de su audiencia exclamando que: «Nunca hemos estado preocupados. Volveremos en septiembre. Viva la libertad, volveremos».

Son muchos los programas de televisión que se despiden de su audiencia durante las vacaciones de verano por lo que, en ocasiones, muchos titulares pueden incitar a la confusión y hacer creer a los lectores que alguno de esos espacios es retirado de la parrilla para siempre. Ésto es lo que vivió Iker Jiménez el pasado miércoles 9 de julio cuando vio que en algunos medios anunciaban (sólo en el titular) el final definitivo de Horizonte.

Al día siguiente Iker ya respondió, con ironía, a estos rumores falsos en sus redes sociales y ese mismo jueves, en la última entrega de la quinta temporada de Horizonte, tanto el periodista como su mujer y compañera, Carmen Porter, quisieron abordar el tema en directo para los espectadores de Cuatro.

«Aún seguimos por aquí, nos han abierto la barrera, hemos podido entrar en el camerino, nos han dejado sentarnos a la mesa… Para alegría de muchos, que es lo importante. Para desgracia de algunos, que tenían ya incluso refrescando la botella de champán», dijo Jiménez.

Porter, por su lado, reveló, entre otras cosas, que ese mismo jueves habían tenido una reunión con los «jefes» del grupo de comunicación. «Hemos llegado a pensar que igual era verdad y nos decían que hiciéramos el último programa y fuera», bromeó la presentadora.

Iker quiso dejar clara una cuestión: «Nosotros sabemos que usted y yo tenemos un negocio. Y si usted hace click, me compra y yo sigo con usted. Y si usted hace clack, ya no me compra. Aquí manda el mercado. Yo soy un hombre que tiene la absoluta seguridad de que nada es para siempre. En la tele, todo depende de ustedes. Ustedes tienen el poder, esto sí que es democrático. Nos quitan y nos ponen. A ver quién es el listo que se cree alguien en este medio. En este medio estamos todos de paso. Si ustedes hacen click, seguiremos aquí».

Jiménez aseguró que «en esta casa están muy contentos con Horizonte». «Está contenta Mediaset, y está contenta Publiespaña. Y con lo que hemos pasado este año que hoy termina a nivel temporada, es para estar muy contentos», dijo el periodista vasco.

Iker comentó todo «lo que hemos vivido este año…», tras lo que, aseguró que: «Nunca hemos estado preocupados». «Volveremos en septiembre», apuntó Carmen. «Viva la libertad, volveremos», cerró Iker.

Lo cierto es que sí. A Horizonte aún le queda mucho recorrido, sobre todo a tenor de sus datos de audiencia. En la temporada 2024-2025, la quinta de un programa que nació en plena pandemia, ha promediado un 8,7% de cuota de pantalla y 640.000 espectadores en sus 42 episodios emitidos. Ésta es su mejor media desde la primera temporada en la que anotó un 12% de share (1.963.000 televidentes) en 17 entregas.

El programa más visto de esta quinta temporada fue el emitido el 3 de noviembre tras la DANA de Valencia. 1.407.000 espectadores, (un 13,1% de cuota de pantalla), siguieron la entrega tras la que el programa de Cuatro fue acusado de crear bulos. Ésto, lejos de ahuyentar a la audiencia, provocó que, a la semana siguiente se alcanzara récord de share con un 13,2%.