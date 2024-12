Iker Jiménez se ríe de sus detractores: «Me vais a convertir en un héroe»

Iker Jiménez sigue pensando en la crisis que ha sufrido tras dar información sobre la DANA. El periodista fue acusado de crear bulos sobre la tragedia, lo que provocó que el banco ING retirase publicidad en los programas Cuarto Milenio y Horizonte. Sin embargo, el público ha respondido en masa para apoyar al comunicador de Mediaset y sus espacios están consiguiendo récords de audiencia desde entonces. El domingo 1 de diciembre Iker quiso dirigirse a sus espectadores e hizo una reflexión sobre lo aprendido en las últimas semanas y sobre los que han pedido su cabeza: «En las redes parece que te van a lapidar, pero en la calle solo me he encontrado cariño. Antes me decían: me encanta tu programa. Ahora me cogen y me dicen aguanta, fuerza, olé tus cojones. No me he encontrado a nadie -tendrían todo el derecho- que me haya dicho te has portado mal o eres un mentiroso. Un experto en marketing diría que la campaña que me han hecho no la puedo pagar con millones de euros. Me han puesto en todas partes, había 500 reportajes, pocos alabando y otros azotando. Pero eso reactiva a la gente. Me vais a convertir en un mito, un héroe, una leyenda. Y yo soy muy de leyendas».

Recordemos que, durante la cobertura de los estragos provocados por la DANA, un reportero de Horizonte, Rubén Gisbert se manchó a conciencia de barro para aparecer más sucio en una conexión en directo. Además, Iker publicó un tuit en el que afirmaba que en el parking de Bonaire había «muchos cuerpos», cuando luego no fue así. El comunicador ya pidió disculpas desde su plató: «He aprendido la lección, intentaré ser más escrupuloso, desconfiaré de todas las fuentes y que la información que demos sea absolutamente certera porque sé que tenemos muchos ojos encima». La polémica se hizo más grave cuando el banco ING decidió retirar su publicidad de los espacios que presenta y dirige Iker Jiménez en Mediaset: Cuarto Milenio y Horizonte.

Muchos pensaron, pues, que Iker Jiménez iba a ser aplastado por un boicot de anunciantes pero no ha sido así, de hecho, desde entonces, Horizonte ha batido récords de audiencia.

Este conflicto ha hecho mella en Iker Jiménez y se nota porque saca el tema cada vez que tiene oportunidad. El domingo uno de diciembre, al finalizar Cuarto Milenio, el presentador de Cuatro quiso dedicar su discurso habitual al linchamiento que ha subrido en las últimas semana: Se aprende mucho de los momentos de crisis, de los que puedes salir debilitado o reforzado, pero todo depende de tu actitud.

En las redes parece que te van a lapidar, pero en la calle solo me he encontrado cariño. Antes me decían; me encanta tu programa. Ahora me cogen y me dicen aguanta, fuerza, olé tus cojones. No me he encontrado a nadie -tendrían todo el derecho- que me haya dicho te has portado mal o eres un mentiroso», dijo en la despedida de Cuarto milenio. Asimismo, recordó que sus programas están viviendo su mejor momento de audiencia. «Nos están dando un apoyo increíble… algo está pasando».

Iker también recordó a «los colegas que comen perro», es decir, a los periodistas que han atacado a otros periodistas, en este caso a él. «Yo tengo que aprender lecciones, sé de quién me puedo fiar, sé quién ha ido al frente y sé con quién jamás iría al frente. Y sé de gente que piensa como yo pero no tiene valentía para decirlo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Tenéis miedo a las letras digitales? No tengáis miedo, porque hay una división tan grande entre las batallas en bits y la calle que es brutal».

Jiménez también quiso mencionar a los compañeros que, sin embargo, sí le han apoyado durante esta crisis: «Gracias a Carlos Herrera y otros compañeros, como Pérez Reverte y tantos otros. Ana Rosa, te mando un abrazo también, no tenías por qué». Recordemos que la presentadora de TardeAR (Telecinco) quiso defender públicamente a Iker y a su mujer- Carmen Porter-, sobre todo ante el intento de boicot de ING.

Y por último, Iker quiso hacer una advertencia a todos los que han pedido su cabeza: «Me han hecho una campaña, aunque algunos crean que es negativa. Un experto en marketing diría que no la puedo pagar con millones de euros. Me han puesto en todas partes, había 500 reportajes, pocos alabando y otros azotando. Pero eso reactiva a la gente. Me vais a convertir en un mito, un héroe, una leyenda. Y yo soy muy de leyendas».