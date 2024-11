Iker Jiménez: «Muchos de los que me llaman terrorista informativo, cuando me ven, me dan un abrazo»

Iker Jiménez sigue respondiendo a todos sus detractores, los mismos que pidieron, desde muchos medios de comunicación, la cancelación de su programa Horizonte tras la polémica cobertura de la tragedia de la DANA. El comunicador ha denunciado en redes sociales la hipocresía de algunos de sus compañeros: «Muchos de los que me llaman terrorista informativo, cuando me ven me dan un abrazo, me llaman maestro, pero cuando hay polémica, no vayan a quedar señalados… La valentía no es moneda de uso común. Yo me la he jugado por compañeros de otras cadenas si considero que es injusto. Pero tú no puedes pretender que otros hagan lo que tú harías. Lo que está bien es ver la lista que se identifican, porque sin duda todos son maestros del periodismo». Además, en una entrevista en la Cadena COPE, Iker se ha pronunciado sobre las informaciones que recibieron sobre el parking de Bonaire: : «Yo no sé con qué intención, cuatro fuentes diferentes, te lo puedo decir, y cuatro fuentes que no eran Perico el de los Palotes. Tenía que ver con los que estaban custodiando el parking, entrando al parking, y voy a decirlo, con la forensía…Nos decían que había cuerpos. Lo hicieron también con otros medios. Lo que no he logrado saber es por qué lo hicieron».

Recordemos que, durante la cobertura de los estragos provocados por la DANA, un reportero de Horizonte, Rubén Gisbert se manchó a conciencia de barro para aparecer más sucio en una conexión en directo. Además, Iker publicó un tuit en el que afirmaba que en el parking de Bonaire había «muchos cuerpos», cuando luego no fue así. El comunicador ya pidió disculpas desde su plató: «He aprendido la lección, intentaré ser más escrupuloso, desconfiaré de todas las fuentes y que la información que demos sea absolutamente certera porque sé que tenemos muchos ojos encima». La polémica se hizo más grave cuando el banco ING decidió retirar su publicidad de los espacios que presenta y dirige Iker Jiménez en Mediaset: Cuarto milenio y Horizonte.

Muchos pensaron, pues, que Iker Jiménez iba a ser aplastado por un boicot de anunciantes pero no ha sido así. El jueves 14 de noviembre Horizonte consiguió un récord histórico congregando a 921.000 espectadores y obteniendo un 13,2% de cuota de pantalla.

Iker Jiménez señala la hipocresía de muchos compañeros

En un vídeo colgado en las redes sociales, el periodista ha querido reflexionar sobre la «cacería» mediática que ha sufrido: «Nunca ha ocurrido que un montón de colegas pidan la cabeza de otro, yo tengo que sacar conocimiento de esto y de por qué ocurre. No es novela, es lo siguiente. Muchos de los que me llaman terrorista informativo, cuando me ven me dan un abrazo, me llaman maestro, pero cuando hay polémica, no vayan a quedar señalados… La valentía no es moneda de uso común. Yo me la he jugado por compañeros de otras cadenas si considero que es injusto. Pero tú no puedes pretender que otros hagan lo que tú harías. Lo que está bien es ver la lista que se identifican, porque sin duda todos son maestros del periodismo».

Lo que ocurrió la información sobre el parking de Bonaire

El lunes 18 de noviembre, Iker Jiménez habló con Carlos Herrera en Herrera en COPE y aseguró que: Estoy muy fuerte. Aprendo de la condición humana, de la valentía y de la cobardía».

El periodista confesó todo lo que sucedió alrededor de las informaciones sobre el parking de Bonaire: Yo no sé con qué intención, cuatro fuentes diferentes, te lo puedo decir, y cuatro fuentes que no eran Perico el de los Palotes. Tenía que ver con los que estaban custodiando el parking, entrando al parking, y voy a decirlo, con la forensía…Nos engañaron a varios o algo ocurrió. Y nos decían que había cuerpos y no pocos en ese parking. Lo que no he logrado saber es por qué lo hicieron. Nos habían informado de que había posiblemente aparcados 700 vehículos. Cosa que yo creo que tampoco es cierta».

Parking Bonaire – Cronología – pic.twitter.com/dHsHUk11In — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 12, 2024

Iker recordó un vídeo que colgó en redes sociales, titulado Bonaire Cronología, en el que recopila la información dada por muchos medios de información sobre el mencionado parking: «Es sencillamente quién, cómo y de qué forma se informó de ese parking, quién habló en antena de los muertos, cómo se hizo. Claro, es tan brutal que se ve, no solo todos los que lo hicieron, sino cómo esos mismos, de pronto, llega un día y como el chivato del cole dicen: Ha sido Iker, ha sido Iker. Es que es tan alucinante lo que ha ocurrido que quien quiera lo puede ver. Ese vídeo va camino, en redes sociales en general, de los ocho millones de visualizaciones y es que es muy claro, no hablo yo ni es mi opinión. Ocurrió así, entonces lo que no entiendo es la torpeza. Hay medios que se creen que no hay hemeroteca. Lo que estaban diciendo hace tres días desde la puerta del parking, hablando de cómo la UME había visualizado ya los cadáveres, y resulta que aquí el malo de España, el peligro público, es Iker».