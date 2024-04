Carlos Herrera y el día que dejó de ser del Barcelona por el independentismo: «Dije que nunca más»

Carlos Herrera sigue a la búsqueda de apoyos para poder presentarse a las elecciones (serán antes de final de año una vez se constituya la nueva asamblea) de la Real Federación Española de Fútbol donde, a la espera de una decisión del Gobierno, todo hace indicar que luchará contra un Pedro Rocha que pasó de testigo a investigado tras su declaración del pasado viernes en el marco de la operación Brody. El periodista ya cuenta con el apoyo de seis clubes de la Liga de Tebas mientras sigue aspirando a una victoria que se antoja difícil. En los últimos días ha sido tendencia por contar su historia de desamor con el Barcelona.

Carlos Herrera es uno de los mejores periodistas de este país y también es un seguidor acérrimo del fútbol, en concreto del Real Betis Balompié al que sigue con devoción… y antes lo era del Barcelona. El aspirante a ser presidente de la Federación relató en su día como comenzó su historia de amor con el conjunto culé tras irse a vivir a la Ciudad Condal y como terminó hace unos años por la cercanía del club a posturas independentistas.

«A mí me llevó de la mano mi tío Pablo a conocer el Camp Nou una tarde aciaga en la que el equipo empató con el Sporting de Gijón. O a lo mejor perdió, no recuerdo bien. Me pareció entrar en un templo del que algo me dijo que no podría separarme nunca. Seguía al Betis, pero vivía en Barcelona, y ya de adolescente juntaba algunas perras para ir a la última fila de la grada norte y seguir entre apasionado y frustrado al equipo de la ciudad», comenzó diciendo Carlos Herrera en una entrevista reciente sobre como comenzó su historia con el Barcelona.

«No eran buenos tiempos para la euforia. El detestado Madrid lo ganaba todo y hasta que no apareció aquel holandés volador (por Cruyff) la cosa no cambió de signo. Ya marché hacia Sevilla, justo en la veintena, y allí me encontré con la otra mitad, con el equipo del arte, con el que magnificaba cualquier detalle, con el que ofrecía pasión en todas sus expresiones, con el que podía perder, pero sin el sentido trágico que acompañaba otras derrotas en otros ámbitos de la vida. Seguí siendo de los dos equipos con rayas en la camiseta: uno que ganaba títulos y otro que firmaba de vez en cuando alguna gesta», prosiguió diciendo antes de que detallara como surgió su fractura con el Barcelona

Carlos Herrera, el Barcelona y el independentismo

Carlos Herrera confesó en su día en una entrevista concedida a Bertín Osborne como acabó su relación con el Barcelona. El independentismo y la cercanía del club culé al procés hizo que el reconocido periodista, hoy candidato a la presidencia de la Federación, dejara de animar a la entidad catalana para seguir siendo fiel a su Betis.

«Soy bético. Barcelonista he sido muchos años también, lo que pasa es que a raíz del posicionamiento del Barça con el independentismo catalán, del que soy feroz enemigo, dije que nunca más. Y nunca más ha sido. Una pena», explicó sobre su sentir por el Barcelona en una entrevista concedida hace unos meses.

Los apoyos de Carlos Herrera

Carlos Herrera sigue a la búsqueda de los apoyos necesarios en el fútbol español (de cara a las elecciones de final de año) y según ha podido saber OKDIARIO ya cuenta con el apoyo de seis equipos dentro de la Liga de Tebas, que en los últimos tiempos ha acercado posturas con la Federación.

Los candidatos a la presidencia de la RFEF tienen que tener como mínimo 21 avales para poder presentarse y sólo seis equipos apoyan a Carlos Herrera. De primero, mostrarían su apoyo Betis, Villarreal, Getafe y Rayo Vallecano, de Segunda División el Levante y la Ponferradina, de Primera Federación.

Pedro Rocha ha conseguido reunir 107 avales de los 138 posibles y en un principio será nombrado este lunes presidente de la RFEF y constituirá una nueva asamblea par convocar elecciones antes del 11 de diciembre de este mismo año.

Todo queda a la espera de la decisión que tome el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes en las próximas horas. Ya que podría inhabilitar a Pedro Rocha después de pasar de testigo a investigado en la operación Brody por los presuntos contratos irregulares en la Federación entre 2018 y 2023, época en la que Luis Rubiales fue máximo mandatario en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Según puede confirmar este periódico, Pedro Rocha sigue con la conciencia tranquila y con la intención de seguir siendo presidente con el objetivo de acabar con todos los escándalos del fútbol español. Lo sucedido el pasado viernes en los juzgados de Majadahonda no cambia la hoja de ruta del extremeño para acabar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no hay inhabilitación, en los próximos días se constituirá una nueva asamblea para poder celebrar elecciones antes de final de año tal y como mandan los estatutos.