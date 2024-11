Los seguidores del programa de Iker Jiménez han comenzado a cancelar sus cuentas en ING tras la decisión de la entidad financiera de retirar su publicidad del programa que este presentador dirige en televisión, a raíz de la polémica surgida por la DANA.

Al calor de quién extendía según qué bulos, de los que se ha defendido el presentador, ING ha terminado por cortar su relación con el programa que dirige Iker Jiménez, indicando que lo hace para evitar «la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible».

Cientos de usuarios se han alineado tras el conocido presentador, argumentando que la postura de ING «no es congruente si no retira la publicidad de todos los medios que hablaron del caso concreto del parking de Bonaire». Además, también se ha generado polémica acerca del actuar de sus colaboradores, por las que el propio Jiménez ha dado explicaciones.

Lo cierto es que ING ha seguido adelante y ha cancelado la publicidad del programa fundado por Iker Jiménez, y ahora sufre el efecto contrario en forma de cancelación de cuentas.

El comunicado de ING

La empresa ha remitido un comunicado para explicar su decisión:

“En ING contamos con una estrategia de medios en la que semanalmente decidimos una planificación teniendo en cuenta la actualidad. En base a ella compramos los diferentes espacios publicitarios en función de lo que consideramos mejor para el posicionamiento de nuestra marca.

Por lo tanto, la decisión de retirar la publicidad de ING de un programa, cadena o medio se toma en base a diferentes factores como el contenido o la estrategia comercial, y en ningún caso está relacionado con programas o presentadores concretos.

Por este motivo, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria“.

La afinidad de ING con el Gobierno

ING también es protagonista por alinearse del lado del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las estrategias de sostenibilidad. Ha contado en distintas ocasiones y ponencias con la ministra Teresa Ribera, como en El desafío de financiar la revolución sostenible, organizado por la propia entidad financiera.

Además de respaldar la gestión de la ministra Teresa Ribera, y contar con ella en diferentes eventos, es una de las entidades que quedaron excluidas del pago del impuesto a la banca, lo que para el resto del sector resulta «una evidente e injusta anomalía», según explican distintas fuentes.

Y eso, a pesar de que sus cuentas del año pasado, 2023, dieron un evidente beneficio, creciendo hasta los 314 millones de euros. Resultados que estuvieron impulsados por el aumento de la actividad, el impacto del alza de los tipos de interés en el coste de los préstamos y la mayor remuneración al ahorro de los clientes.

Pero a pesar de todo esto, resulta evidente que ese beneficio es mayor en tanto que no está penalizado por el impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno al sector, ya que según la regulación la filial del grupo holandés no se ve perjudicado y por tanto no tiene que hacer el desembolso. Algo que para el sector resulta absolutamente arbitrario.

En todo caso, desde la propia ING han cargado contra el impuesto, aunque se benefician de no pagarlo.