Isabel Rábago aclara cuál es su relación con Mediaset: “Ha sido un año y medio muy duro”

Isabel Rábago ha aclarado cuál es su relación con Mediaset, después de los rumores de despido:»Ha sido un año y medio muy duro porque en esta profesión te encuentras con personas que te lo hacen pasar y sentir tan mal y tan pequeña que te lo llegas a creer», ha manifestado una de las colaboradoras más reconocibles de Telecinco gracias a su participación en programas como Vamos a ver, El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, ¡De viernes!, Sálvame o Gran Hermano. La también abogada también ha anunciado acciones legales contra todos los medios de comunicación que han intentado vender la idea de que su supuesto despido se ha debido a una mala relación con la gente con lo que trabajaba: «No es cierta la imagen conflictiva o de mala compañera que se pretende proyectar sobre mí, en un intento de desprestigiarme profesional y personalmente. Mi honorabilidad y mi profesionalidad son intocables y combatiré porque así continúe. No le debo nada a nadie, no tengo miedo a nada, ni a nadie. No voy a permitir que nadie reescriba mi carrera profesional ni personal».

La semana anterior salió el rumor de que Mediaset había decidido no volver a contar con Isabel Rábago como colaboradora. La periodista y abogada no tenía contrato de cadena pero participaba en diversos programas del grupo, tales como Vamos a Ver, producido por Unicorn Content, y en el que, unas semanas antes, Rábago había protagonizado un duro altercado con su compañera Marta López en pleno debate sobre Bárbara Rey.

Desde Mediaset no se quisieron pronunciar sobre este despido y no ha sido hasta el martes 7 de enero que la propia Rábago ha roto su silencio en sus redes sociales a través de un comunicado. La abogada, principalmente, quiere defender su honor ante aquellos medios de comunicación que han insinuado que su salida de Telecinco tiene algo que ver con una supuesta mala relación con sus compañeros de trabajo.

Isabel Rábago ha señalado que muchas noticias se han dado «datos inciertos, entrecomillados malintencionados, que aseguran dichos medios, proceden de fuentes directas de mi programa Vamos a ver, mi productora Unicorn y Mediaset». Asegura Rábago que se trata de un «relato absolutamente incierto con el que se pretende menoscabar mi profesionalidad tras 20 años vinculada al grupo Mediaset vulnerando gravemente mi honor e imagen».

«Mi carrera profesional es el resultado de mucho esfuerzo, sin padrinos, sin amiguismos, sin ayuda de nadie, sorteando muchas zancadillas, como la mayoría de los que nadie nos ha regalado nada y mi respuesta siempre ha sido el trabajo y remar siempre a favor de los intereses de todas las productoras en las que he trabajado para Mediaset. Siempre.», ha manifestado Isabel Rábago antes de dar las gracias a muchos de sus compañeros: «A lo largo de estos años, he crecido al lado de los mejores, he trabajado siempre en los programas de máxima audiencia, bajo las órdenes de los mejores directores y equipos profesionales y lo seguiré haciendo. Para todos ellos solo tengo palabras de agradecimiento, de mucho cariño y respeto. Quiero dejar muy claro que mi relación con Joaquín Prat es excelente, igual que con el resto de los presentadores: Patricia Pardo, Verónica Dulanto. Igual que con el 95% de mis compañeros de plató. Estoy súper orgullosa de trabajar a su lado. Mi relación con toda la dirección, encabeza por Óscar de la Fuente, mis coordinadoras y el magnífico equipo de redacción de Vamos a ver, que es inmejorable, excepcional. Lo hago extensivo a toda mi productora, Unicorn. No es cierta la imagen conflictiva o de mala compañera que se pretende proyectar sobre mí, en un intento de desprestigiarme profesional y personalmente. También lo acreditaré».

¿Ha habido despido?

Rábago destaca, en el texto, que a lo largo de los 20 años que lleva vinculada a Mediaset, «jamás» se le ha dado «ningún toque de atención». «Ni se me ha advertido, ni se me ha sugerido modificar mi forma de trabajar. Ni por parte de ninguna dirección, ni por parte de la cadena». «Jamás he actuado en contra de los intereses de Mediaset ni de ninguna de las productoras para las que he trabajado. También lo podré acreditar». La abogada menciona su despido entre comillas, y, aunque no aclara del todo cuál es su verdadera situación profesional, habla en presente cuando afirma que seguirá trabajando en programas de máxima audiencia. «Lo seguiré haciendo», sentencia.

Y aunque no dice los motivos de su salida, aclara que: «De momento seguiré así, en silencio, pero eso no impedirá que vele por cuidar mi imagen, mi honor y profesionalidad. Ha sido un año y medio muy duro porque en esta profesión te encuentras con personas que te lo hacen pasar y sentir tan mal y tan pequeña que te lo llegas a creer».