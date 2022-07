Emma García, molesta con Isabel Rábago tras este comentario en ‘Viva la vida’

Emma García ha tenido que verse en la obligación de exteriorizar lo mal que le ha sentado un comentario de Isabel Rábago, tertuliana en Viva la Vida. Y todo por hacer alusión a que la presentadora de Telecinco no le daba turno de palabra durante el programa del pasado 3 de julio.

Durante el programa de este domingo de Viva la Vida, Emma García tuvo que apaciguar el debate generado entre los tertulianos del programa y Raquel Mosquera, al estos mostrarse enervados con los comentarios de la peluquera. Tras esto, la presentadora manifestó que Isabel Rábago se había quedado muy callada, preguntándole qué le ocurría.

Isabel Rábago contestó: «El tema de Rocío Carrasco es muy complicado para todos. Que se me diga en un plató de televisión que me río, que menosprecio, que prácticamente hago bullying y que haya compañeros que se suban al carro y lo reafirmen, me parece lamentable».

Un comentario de Raquel Mosquera hace estallar a Isa Rábago #VivaLaVida523 https://t.co/HBFiC2usOp — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 3, 2022

Además, la ex concursante de Secret Story añadió: «Sobre todo cuando ni siquiera te dan opción a contestar porque no se puede contestar». Ante este comentario, Emma García no se pudo quedar callada, al ver su papel como periodista y mediadora cuestionado de forma directa.

«Aquí entro yo. ¿Cuándo no ha habido opción de contestar? Alejandra ha contestado. Deberías habérmelo dicho, me hubiera gustado. La primera que ha dicho que no ha visto esas risas, pero que iba a controlarlo para que no sucediera, he sido yo», explicó Emma afectada.

La tertuliana aclaró que no pretendía que Emma se viese afectada con su comentario, ya que se trataba de “un palo a Raquel Mosquera”, y no a ella. La conductora del programa siguió mostrando su molestia, insistiendo en que “le hubiera gustado que lo dijera”.

“Cuando dices que no has tenido la oportunidad de hablar, ¿Quién es la que da aquí los turnos? No me lo tomo como algo personal. Te conozco y tú me conoces a mí», comentó Emma zanjando el tema.