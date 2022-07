Raquel Mosquera responde a Rocío Carrasco: «El amor a un padre se demuestra en vida»

La emisión del capítulo 3 de En El Nombre De Rocío ha generado disputa entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera, ex pareja del difunto padre de Rocío. Las palabras de la protagonista del documental han despertado en Raquel cierto furor y ésta ha decidido no quedarse callada ante sus acusaciones.

Raquel Mosquera ha reaccionado en Viva la Vida a las declaraciones de Rocío Carrasco con respecto a la relación que mantuvo su padre con la peluquera. Estas declaraciones se basan en que «Raquel no es la señora que quiere hacer creer en televisión», según avisa Rocío.

La hija de Pedro Carrasco ha sentenciado delante de toda España que su padre “estaba absorbido” por Raquel y que ella “es una manipuladora”. La hija de Rocío Jurado asegura en esta entrega del documental que su padre estaba arrepentido con la peluquera: «No sé si estaba arrepentido de haberse casado o directamente de haberla conocido, pero que estaba arrepentido eso seguro».

Esta serie de comentarios no han sentado nada bien a Raquel Mosquera, por lo que ha alzado la voz en Viva la Vida y ha explicado su versión. «Todo lo que ha dicho sobre mí es lo que he dicho yo de ella, hasta ahora no se lo había dicho pero se lo digo a la cara. Ella jamás ha tenido interés en él”, ha defendido Raquel.

Además, la peluquera ha expresado que lo que persigue Rocío Carrasco es el interés económico, pues se basa en aparecer en programas con los que gana dinero mientras que Raquel únicamente “se ha quedado con las cosas sentimentales” de su ex pareja. Raquel Mosquera afirma también que “le demostró todo su amor en vida y él a ella, y eso es lo que cuenta”.

Raquel Mosquera ejerciendo otra vez V.V. contra Rocío Carrasco. Raquel Mosquera:

«SE PUEDE LLEGAR A ODIAR HASTA A UNOS HIJOS, Eso es muy grave» En ‘VIVA LA VIDA’ le permiten a esta zumbada ejercer V.V. contra Rocío Carrasco cuando le apetece y nadie toma medidas.#APOYOROCIO4J pic.twitter.com/HAqrpN5n0A — frank harrison (@frankha0123456) July 4, 2022

La peluquera ha tomado una postura crítica con el papel de Rocío como hija, pues, como Mosquera cuenta sin pelos en la lengua: “Yo soy la persona que más ha querido a Pedro, el amor se demuestra en vida, no en muerte con documentales, no es cierto que Rocío Carrasco fuese lo más importante para Pedro, por mucho que fuese su hija, a mí me quería más porque yo siempre estuve con él, en sus mejores y en sus peores momentos”, ha expresado firmemente.

Raquel Mosquera ha concluido su versión sosteniendo que Rocío Carrasco solo busca herirle “porque ella es así, mala persona”, y advirtiendo a Rocío Carrasco: «No tengo miedo a nada ni a nadie, y menos a ti, todo lo que digas sobre mí lo tendrás que demostrar en un juzgado, tanto tú como la persona que tienes al lado”.