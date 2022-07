Rocío Carrasco: su importante reflexión sobre su complicada adolescencia

Durante la emisión de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, En El Nombre de Rocío, la hija de «la más grande» ha hecho pública su opinión acerca de la complicada situación por la que pasó durante su adolescencia.

Rocío Carrasco pasó una rebelde y dura etapa cuando era adolescente. Con tan solo 17 años, se fue a vivir a Argentina junto a Antonio David Flores y se quedó embarazada. Más tarde, sufrió un accidente que le hizo estar un tiempo en cama sin poder hacer nada: “He tenido una época en la que me tenían que haber dado un mochazo en la cabeza. Todo el mundo tenemos etapas y hacemos cosas incoherentes”, ha llegado a afirmar Rocío.

SPOILER #EnElNombreDeRocío Rocío Carrasco: ‘Él quería que yo me educase y creciese con una serie de valores. A mi padre le hubiese gustado que yo hubiese estudiado y después que hiciera lo que quisiese’#APOYOROCÍO1J — 4 De Septiembre ✵ (@4septiembre2015) July 1, 2022

Terelu Campos, íntima amiga de Rocío, ha sacado a la luz una de las conversaciones que mantuvieron acerca de su difícil adolescencia. Terelu ha afirmado en Viva la Vida que la hija de Rocío Jurado le llegó a decir: “Un delincuente comete un delito, se le juzga, paga la condena y es libre. Yo me equivoqué en la vida, en la adolescencia, tomando una serie de decisiones y a mí no se me absuelve de esto en la vida”.

Rocío Carrasco se ha sincerado en el documental y ha dejado claro que la posibilidad de venganza sobre los miembros mediáticos de su familia está fuera de su baraja, pues, como ella ha afirmado, tan solo quiere defender el nombre de su madre y su padre, que han sido mancillados.

La hija de Rocío Jurado ha reconocido que su familia “ha dicho muchas barbaridades y mentiras, faltando el respeto a su madre y pisando su nombre”. Recalca, además, que sus familiares siempre han pensado que ella iba a quedarse callada ante las circunstancias: “Se han pensado que ese silencio iba a ser perpetuo. Ellos no podrían haber hecho lo que han hecho si yo hubiera estado bien”.