Rafael Amargo vuelve a salir indemne de una acusación por presunto tráfico de drogas. El bailaor no se sentará en el banquillo por segunda vez. La titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha archivado por falta de pruebas la última causa de un presunto delito de tráfico de drogas contra Amargo. Lo hace a petición de la Fiscalía, que no ve indicios suficientes para llevarle a juicio. Amargo ya fue absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en el mes de mayo, de un primer caso en el que se le acusaba de traficar con drogas. Ahora, un segundo caso, también por presunto tráfico de droga, ni siquiera llegará a juicio.

El archivo de esta segunda causa ha pillado por sorpresa a todas las partes, salvo a los abogados de la defensa de Rafael Amargo, quienes habían insistido en varias ocasiones sobre la debilidad de la acusación contra su cliente, consumidor de estupefacientes entonces, pero no traficante.

Ahora, es la acusación pública, la Fiscalía, la que ha pedido con esta contundencia que se archive la investigación contra Rafael Amargo y que ni siquiera se celebre juicio contra el bailaor: «Hemos de manifestar que carecemos de elementos de cargo suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia, no pudiendo esta representación pública formular escrito de acusación ante la más que probable edificación de una sentencia absolutoria». «Sólo contamos con indicios poco consistentes para poder acreditar que el investigado se estuviera dedicando al tráfico de sustancias estupefacientes», puntualiza la Fiscalía antes de enumerar las razones concretas por las que considera que no hay pruebas ni indicios suficientes contra Amargo.

En primer lugar, la Fiscalía advierte que el acta de la reunión de vecinos del año 2022 que dio lugar a la denuncia contra Rafael Amargo y a una segunda investigación policial en su contra, no menciona en ningún caso que el investigado estuviera traficando con drogas. Sí afirma que había fiestas frecuentes y trasiego de gente con alcohol que se quedaba a dormir en el descansillo del piso donde habitaba el bailaor.

Los testigos «no sirven» para acusarle

La Fiscalía también tiene algo que decir sobre los testigos en los que se fundamenta la investigación policial. En primer lugar, sobre el varón que fue interceptado por la Policía al salir del edificio de Rafael Amargo y dijo que la droga que portaba se la había vendido un tal «Rafa». La Fiscalía opina: «Se desconoce en el presente caso, si la finca sólo tiene un piso bajo o varios, y

a cuál llamó el varón; así como el piso al que efectivamente se dirigió y la persona o persona que se encontraba en la vivienda en ese mismo instante. No existen más datos acerca del vendedor que su identificación como Rafa. No se ha recibido declaración a este testigo».

Respecto a otros dos compradores de droga a los que la Policía dio el alto ya en otras zonas alejadas del domicilio de Rafael Amargo, la Fiscalía también resalta la invalidez de su testimonio: «Se desconoce la procedencia de la metanfetamina que lleva encima, su procedencia, no habiendo manifestado haberla adquirido en el inmueble vigilado del hoy encausado; desconociendo el piso al que acudió y siendo además que coincidió en la finca con otro individuo con el que salió del edificio y del que se despidió. Individuo no identificado al que el agente localizó, y al efectuarle cacheo superficial encontró 700 euros fraccionados en billetes de 50 euros, sin dar razón alguna de su procedencia».

De otro de los supuestos compradores de droga a Rafael Amargo, la Fiscalía aclara: «No consta que se efectuaran comprobaciones a los efectos de determinar la vivienda a la que acudió y los moradores existentes en la misma, ni esta persona dio razón del origen y de la fecha que adquirió la sustancia que portaba, la cual podría llevarla incluso antes de haber acudido al inmueble vigilado».

La Fiscalía tampoco ve consistencia en el resto de testigos que supuestamente compraron droga a Rafael Amargo y fueron identificados por la Policía. De uno que dijo «haberla adquirido a Rafa» no se supo más y nunca declaró ante el juez. Además, había más gente en la vivienda de Rafael Amargo y según la Fiscalía «podía haber sido cualquier otra persona la que le vendiera la droga». Otro presunto comprador que se cruza con Rafael Amargo en la calle no refiere haberle comprado al acusado droga alguna. Otro testigo que fue interceptado con droga tras salir del edificio donde residía el bailaor, se cae porque sólo se referencia que la sustancia que llevaba dio positivo al narcotest pero posteriormente no se acreditó que fuera droga mediante análisis, tampoco se menciona la cantidad, ni de dónde sacó la sustancia estupefaciente.

«En base a lo expuesto, el Ministerio Fiscal interesa el sobreseimiento provisional de las actuaciones al resultar insuficientes los indicios resultantes de las diligencias practicadas», concluye la Fiscalía.

Por su parte, desde el despacho de abogados de Marcos García Montes en representación de Rafael Amargo, «siguiendo la tesis de la Audiencia Provincial de Madrid que ya absolvió al señor Rafael Amargo de un caso anterior de supuesto tráfico de drogas, ahora el ministerio público deja claro, como ya argumentó la defensa, que ni siquiera procede continuar esta segunda causa contra el señor Rafael Amargo por un presunto tráfico de drogas».