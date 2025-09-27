Este es el actor que será Mark Zuckerberg en ‘La red social 2’: mostrará el lado más oscuro de Facebook

Han pasado más de 15 años desde que David Fincher narrase el origen de Facebook en La red social. El director de Seven y El club de la lucha sorprendía a todos con una radiografía milimétrica de la novela escrita por Ben Mezrich, adaptada por el magnífico guion de Aaron Sorkin, el cual terminaría llevándose una estatuilla dorada por su trabajo. Aquella 83ª edición de los Oscar terminaría coronando a El discurso del Rey como la gran triunfadora de la noche, pero el tiempo le ha terminado concediendo al drama judicial sobre Mark Zuckerberg el estatus de filme de culto. Siendo recordada con mucho más cariño por la comunidad cinéfila que el resto de las competidoras de ese año en la alfombra roja. Y ahora, haciendo gala de su continuo ejercicio de reciclaje audiovisual, Hollywood nos traerá una La red social 2 que llevará de título oficial The Social Reckoning y, que tendrá a un nuevo actor para interpretar al dueño de Meta: Jeremy Strong.

En la mayoría de ocasiones, la industria crea secuelas, remakes y spin-offs completamente innecesarios. Sin embargo, con Facebook se ha producido una gran transformación desde 2010, cambiando los paradigmas de la interacción en internet y trocando del mismo modo, la apariencia de un Zuckerberg que ya no es un veinteañero. Por eso, ese cambio de etapa bien merecía un ejercicio de recasting en una producción que ya no contará con el dos veces nominado al premio de la Academia, Jesse Eisenberg. No obstante, esa no es la única novedad en la continuación. Sorkin asumirá las labores de dirección y ninguna estrella del anterior reparto repetirá en el elenco. Lo cual no quiere decir por otra parte, que La red social 2 no vaya a tener varias caras conocidas aparte del protagonismo de Strong. Entre los confirmados estarán Jeremy Allen White (The Bear), Bill Burr (Breaking Bad) y Mikey Madison (Anora).

‘La red social 2’: sinopsis

Sorkin lleva planeando realizar La red social 2 desde hace bastante tiempo, expresando a varios medios que su deseo era el de que Fincher volviese a la dirección para la secuela. Sin embargo y cansado de esperar a un director que se encuentra inmerso en el spin-off de Érase una vez en Hollywood, The Continuing Adventures of Cliff Booth, el responsable de El ala oeste de la Casa Blanca ha decidido dirigir él mismo el análisis nocivo de Facebook en los jóvenes y su labor en la proliferación de la desinformación.

El guion del director contará la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, solicita la ayuda de Jeff Horwitz (White), un periodista del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que terminará revelando los secretos mejor guardados de la red social.

Strong es un colaborador frecuente en los trabajos de Sorkin. Apareció en Molly’s Game, la ópera prima del guionista como cineasta y también en El juicio de los 7 de Chicago. Conocido sobre todo por su papel de de Kendall Roy en la aclamada Successión, el de Boston recibió su primera nominación en los Oscar este año gracias a su representación del abogado Roy Cohn en The Apprentice.

¿Cuándo se estrenará?

Sony Pictures ha fijado el estreno de The Social Reckoning para el 9 de octubre de 2026. Desconocemos si dicha fecha se corresponderá con su proyección también en España o si esta en cambio, llegará algo más tarde a nuestro país. La última película dirigida por Sorkin fue Ser los Ricardo y se estrenó en 2021.