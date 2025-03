Si te gustó la mítica serie ‘Periodistas’ no puedes perderte esta obra de arte: 3 temporadas de puro drama y humor

La mítica serie Periodistas se estrenó en 1998 y se convirtió durante cuatro años en la preferida de muchos españoles. Todos recordamos a los personajes interpretados por los actores Jose Coronado, Amparo Larrañaga, Paco Martin, Alicia Borrachero o Álex Ángulo. Ya en 1977 Lou Grant había conquistado los corazones de los espectadores de todo el mundo y desde entonces, además de Periodistas, se han estrenado otras muchas ficciones como El Caso: Crónica de sucesos, Newsroom, The Wire, The Morning Show, The Hour, The Newsreader, Press o Blinded. Una de las que no te puedes perder es la serie The Newsroom que se estrenó en 2012 en HBO protagonizada por Jeff Daniels y dirigida y escrita por Aaron Sorkin. Cuenta la historia Will McAvoy, un periodista que trabaja en la cadena de noticias ACN, el cual sufre un ataque de sinceridad durante una charla con universitarios y ese vídeo se hace viral y al final deciden mandarle a casa unos meses.

La serie The Newsroom cuenta con 3 temporadas y con un total de 25 episodios que enganchan desde el primero. Lo mejor de esta ficción es que se ve cómo se trabaja para sacar adelante el programa de noticias y las dificultades con las que se encuentran los periodistas de la cadena de noticias ACN cuando deciden cambiar su estilo y apostar por crear un informativo lo más objetivo posible. Una serie perfecta para los que disfrutan con este tipo de ficciones en las que sus protagonistas tienen que luchar por sus ideales, aunque se tengan que enfrentar a todo lo que se les ponga por delante.

Esta conocida serie se puede ver en la actualidad en Max y también en las plataformas de streaming Prime Video y Movistar Plus+. Newsroom sorprende por su original trama, la brillante interpretación del actor Jeff Daniels del papel del ácido periodista Will McAvoy y los ágiles diálogos que mantienen los protagonistas de esta serie.

¿De qué trata la serie Newsroom?

Esta serie cuenta la historia del equipo de redacción de informativos de la cadena de televisión ACN. El protagonista es el periodista Will McAvoy (Jeff Daniels) que es el presentador de las noticias y que tras pasar un tiempo de vacaciones regresa a la redacción y se encuentra con que muchos de sus compañeros han pedido el traslado y las cosas están cambiando.

Además, su jefe, papel interpretado por el actor Sam Waterston, ha contratado como productora ejecutiva a Mackenzie McHale (Emily Mortimer), que es su exnovia y ha decidido implantar cambios en la forma que tenían de trabajar y apostar por una nueva filosofía. Los dos intentarán crear un equipo unido que apostará por sacar adelante un informativo en el que prime el espíritu crítico y la información veraz.

Ya desde el primer episodio el espectador nota como poco a poco sus creadores van aumentando el ritmo, la acción y la velocidad de los diálogos entre sus protagonistas. Los periodistas de este informativo eran un equipo que intentaba apostar por la objetividad y el alejamiento del amarillismo y en ocasiones fue criticada por reflejar un periodismo idílico que se encontraba lejos de la realidad.

El reparto de esta conocida serie

El protagonista de esta serie es el actor Jeff Daniels, que borda el papel de Will McAvoy, un conocido periodista y presentador de las noticias de la noche. A este actor le hemos visto en la conocida serie El lado oeste de la Casa Blanca y en otras ficciones como Dumb and Dumber, 101 Dálmatas o Godless. Jeff Daniels obtuvo el Emmy en 2014 al mejor actor principal en serie dramática por su papel en The Newsroom.

La actriz Emily Mortimer da vida a Mackenzie McHale, una de las mejores productoras ejecutivas del país que es valorada por su ética profesional y que ha sido también la expareja de Will. A esta actriz británica la conocemos por su papel en la película La librería (2017) de Isabel Coixet y también ha participado en ficciones como Scream 3 (2000), Lovely & Amazing (2001) o Match Point (2005). Además, en el reparto tienen peso los actores John Gallagher, Jr. que da vida al joven periodista Jim Jarper, Allison Pill a Magie y Thomas Sadoski al productor Don Keefer. También están los actores Dev Patel, Olivia Munn, Sam Waterston, Chris Chalk, Margaret Judson, Adina Porter, John F. Carpenter y Thomas Matthews, entre otros muchos.

En suma, la serie The Newsroom es una ficción que no te puedes perder si te apetece ver en acción a un Jeff Daniels que se come la pantalla. Una serie que, aunque han pasado ya 12 años desde su estreno ha envejecido bien, y puede ser una buena opción para pasar las tardes y los fines de semana del mes de abril.