‘The Newsreader’ Temporada 2, la serie australiana que triunfa en COSMO

Uno de los estrenos de series que destaca esta semana es The Newsreader Temporada 2. Una serie australiana que ha sido muy bien valorada tanto por la crítica como por el público y cuya segunda entrega se puede ver en España en COSMO desde el 20 de noviembre.

La serie The Newsreader es un ágil drama ambientado en el espacio donde se emite un informativo de televisión nocturno. Un lugar en el que todos sus trabajadores están sometidos a una gran presión y en el que resulta complicado trabajar todas las noches. Además de seguir la rabiosa actualidad, la serie cuenta la historia de la compleja relación entre los dos periodistas que presentan el informativo, Helen y Dale, que intentarán descubrir en esta nueva temporada quiénes quieren ser y si pueden hacerlo juntos.

Una serie de calidad

The Newsreader ha sido renovada para una tercera temporada y en los nuevos episodios de esta serie de drama periodístico se ahondará en la compleja relación entre los presentadores Helen Norville, papel que interpreta Anna Torv (Fringe, Mindhunter) y Dale Jennings, al que da vida el actor Sam Reid (Entrevista con el vampiro).

El creador y el guionista de esta segunda temporada de la serie es Michael Lucas (Offspring, Five Bedrooms) y Emma Freeman (Stateless, Love Me) vuelve a ser la directora. Según The Guardian: “La segunda temporada sube la apuesta y aumenta la calidad. La trama es más punzante, las interpretaciones más vívidas y las conversaciones sobre los medios de comunicación más pronunciadas e integradas, de manera que resultan totalmente relacionadas con el drama”.

Una pareja de oro para las noticias

Los protagonistas de esta serie, Helen y Dale, se han convertido en las estrellas de las noticias de Australia. Aunque su relación parece perfecta desde el exterior, no es oro todo lo que reluce. Según la sinopsis de la serie: “A lo largo de 1987, el equipo de Noticias Seis cubrirá apasionantes eventos informativos como la crisis mundial de la bolsa, la preparación para el Bicentenario de Australia, la visita de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales o la gran epidemia de la heroína”.

La primera temporada de la serie fue nominada a 16 premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión (AACTAs) y logró cinco premios, entre ellos los de mejor drama y mejor actriz para la actriz Anna Torv. La serie también recibió dos premios Logie a la Serie Dramática más Destacada y a la Mejor Actriz.

El reparto de The Newsreader Temporada 2

La actriz Anna Torv (Fringe o Mindhunter) interpreta el papel de Helen Norville, una presentadora que lucha por hacerse un hueco en un ambiente muy competitivo que está dominado por los hombres. El actor Sam Reid interpreta a Dale Jennings, el compañero en las noticias de Helen que es un hombre sensible y ambicioso que no quiere renunciar a su éxito profesional.

En esta segunda temporada aparecen dos nuevos personajes el nuevo director general, Charlie Tate, papel que interpreta el actor Daniel Gillies (The Originals, Saving Hope), que pretende cambiar el rumbo de la cadena y suavizar el estilo dominante de Helen, y, por otro lado, el famoso presentador Gerry Carroll, papel interpretado por Rory Fleck Byrne (Esto te va a doler).

En el reparto de la serie The Newsreader Temporada 2 están también los actores Robert Taylor (Longmire), Stephen Peacocke (Five Bedrooms, Whiskey Tango Foxtrot) y William McInnes (Unfinished Sky, Blue Heelers), entre otros.

Una serie perfecta para los que disfrutan con las ficciones protagonizadas por periodistas o cuya acción se desarrolla en un medio de comunicación como The Newsroom, The Hour, The Morning Show, The Paper, Axios, la española Periodistas o Heridas abiertas, entre otras muchas que se pueden ver en las plataformas de streaming.