Isabel Rábago y Marina Esnal, a gritos en ‘Viva la vida’: “¡No seas tan faltona!”

Marina Esnal se ha convertido en una de las nuevas incorporaciones al equipo de Viva la vida. Una llegada que, aunque será breve, ya ha contado con varios momentos polémicos. De hecho, la llegada de la colaboradora al programa de Emma García fue el pasado mes de mayo, y entre sus últimos enfrentamientos se encuentra el que ha protagonizado recientemente con Isabel Rábago.

A lo largo del programa, uno de los temas que salió a la palestra fue el relacionado con el tercer capítulo de la nueva docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. Un episodio donde, entre otras cosas, una de las declaraciones más inesperadas fue la que realizó Carrasco sobre Raquel Mosquera, a quien señaló como responsable de una borrachera de su padre, Pedro Carrasco.

En la nueva entrega se rinde homenaje a Pedro Carrasco, padre de Rocío y primer marido de Rocío Jurado 👤 Un recorrido por su vida con la colaboración de algunos allegados. Nuevo episodio de #EnElNombreDeRocío, EN EXCLUSIVA, en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/ja260aCiIJ pic.twitter.com/bsc3EQrcIl — mitele plus (@miteleplus) July 1, 2022

“A ver cómo podéis defender esto”, retó Marina Esnal al resto de colaboradores de Viva la vida. Una acusación que a Isabel Rábago no le sentó nada bien, por lo que le respondió sin miramientos. “Para empezar, yo no soy estoy para defender a nadie”, comenzó respondiendo la periodista.

“¿Me puedes respetar cuando hablo, Marina? Yo aquí defiendo a quien me da la gana y cuando me da la gana. ¿Has visto el capítulo? Pues entonces esa pregunta que me haces es absurda. Eso es un titular que sacamos como periodistas, pero, si ves el capítulo, ¿no lo contextualizas? Pues cuéntalo”, agregó visiblemente molesta.

“Isabel, en el capítulo 3 no se documenta nada”, respondió Esnal a su compañera. “Es el testimonio de Rocío y de la familia de los amigos, pero no se documenta nada”, agregó. Unas palabras que Isabel pasó por alto, pero lo que terminó culminando su paciencia fue la insinuación de que ella no estaba viendo la docuserie de la hija de Rocío Jurado.

“La que no visto el tercer episodio es ella porque está hablando de documentación y en el episodio 3 sólo hay testimonios”, le espetó enfadada. “¿Que no me he visto el capítulo 3? Pues te voy a decir una cosa: ¡Olvídate de mí, chica! Si yo me siento aquí es porque lo he visto. ¡No seas tan faltona! Jamás me he sentado aquí a inventarme nada”, le gritó.

“¿Que me olvide de ti? Yo tengo el mismo derecho que tú a hablar”, le contestó Marina Esnal. Y es que, la colaboradora también estaba muy enfadada con la actitud de Isabel, por lo que no se quedó atrás en dejarle las cosas claras.

“¿Lo de ‘faltona’ me lo dices tú a mí? No te voy a permitir que me cuestiones”, agregó. Asimismo, fue tal la magnitud del enfrentamiento que Emma García tuvo que intervenir para poner punto final a lo que estaba sucediendo entre ambas.