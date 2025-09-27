10 series de Netflix, HBO, Prime y Movistar para cuando no sepas qué ver este fin de semana

Llega el fin de semana y seguro que estáis buscando una serie para descansar y desconectar. Hemos elegido algunos de los estrenos de este mes de septiembre de varias plataformas de streaming para que podáis encontrar una serie a vuestra medida, según vuestros gustos y preferencia. Estas 10 series de Netflix, HBO, Prime y Movistar Plus+ son los estrenos más adecuados para este fin de semana de septiembre. La más esperada es La casa Guinness del creador de Peaky Blinders que acaba llegar a Netflix. De esta plataforma de streaming también os recomendamos las series El refugio atómico, Incontrolables y la tercera temporada Alice in Borderland; de HBO Max PUBERTAT y Task; de Prime La novia y The Runarounds y de Movistar Plus+ Jane Austen arruinó mi vida y Poquita fe Temporada 2. Diez series que seguro os van a sorprender o, por lo menos, con las que vais a pasar un buen rato este fin de semana.

El estreno más esperado de este mes de septiembre es la serie La casa Guinness de Steven Knight, que es el creador de Peaky Blinders. Esta serie de época, acción y drama cuenta la historia de la familia Guinness, la famosa cervecera irlandesa tras la muerte del patriarca Benjamin y el momento en el que sus cuatro hijos se tienen que hacer cargo del negocio. La serie La casa Guinness protagonizada por los actores Louis Partridge, Anthony Boyle, Emily Fairn, Fionn O’Shea, David Wilmot, James Norton y Jack Gleeson.

El refugio atómico

Esta serie ha sido creada por La casa de papel y cuenta la historia de unos millonarios que buscan refugio en Kimera Underground Park, un búnker de lujo, ante la llegada de una posible III Guerra Mundial. Esta ficción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato para Netflix que puede ser una de las series perfectas para el de semana. Pero nada es como parece y en el encierro se darán situaciones muy complejas. Esta serie con un reparto coral formado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

Incontrolables, otra de las series ideales para el fin de semana

Esta miniserie canadiense de 8 episodios creada por Mae Martin cuenta la historia de un policía de un pequeño pueblo empieza a tener dudas sobre el funcionamiento de un colegio para adolescentes problemáticos y, sobre todo, hacia su peculiar fundadora. La serie cuenta como protagonista con la propia Mae Martin y Toni Collette y puede ser una buena opción para un fin de semana.

Alice in Borderland Temporada 3

También este mes de septiembre se estrena la tercera temporada de la serie japonesa de Netflix basada en el famoso manga de Haro Aso. En esta nueva entrega de la serie sus protagonistas volverán al mundo real y se enfrentarán a un nuevo misterio. Contará de nuevo con Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Ayaka Miyoshi, Hayato Isomura y Katsuya Maiguma.

Pubertat, otra de las series para el fin de semana

Esta serie hispano-belga creada, coescrita y dirigida por Leticia Dolera para HBO Max y 3Cat, cuenta la historia de una comunidad en la que se produce una denuncia de agresión sexual en redes sociales que apunta directamente a tres adolescentes como principales culpables y os adultos tendrán que enfrentarse a esta situación. Cuenta en su reparto coral con Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marco, Vicky Peña y Carla Quílez.

TASK

En HBO se puede ver también esta nueva serie ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia. Está protagonizada por un agente del FBI que dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada. El reparto de la serie está formado por los actores Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane y Sam Keeley, entre otros.

La novia

En Prime Video se estrenó esta serie protagonizada por Laura, una mujer con una trayectoria profesional impecable, un matrimonio sólido y que cuenta con el amor incondicional de su hijo Daniel. Su vida comienza a tambalearse el día en que Daniel le presenta a Cherry, su nueva pareja y a ella no le da buena espina. Un thriller psicológico, protagonizado por las actrices Robin Wright y Olivia Cooke que mantiene en tensión durante todos sus episodios.

The Runarounds

En Prime Video también se puede ver esta serie del creador de Outer Banks que cuenta la historia de un grupo de recién graduados del instituto que forman una banda con la esperanza de escapar del futuro que les espera. Estos chicos intentarán lograr su sueño ese verano y vivirán romances y se tendrán que enfrentar a numerosos problemas.

Jane Austen arruinó mi vida

Otra serie perfecta para el fin de semana que se puede ver en Movistar Plus+ y es imprescindible para los amantes de las comedias románticas. La protagonista es Agathe, una treintañera encantadora que trabaja en la legendaria librería británica Shakespeare & Co en París y sueña con ser escritora. Gracias a un amigo y amante ocasional Agathe logra ser invitada a la Residencia de Escritores Jane Austen en Inglaterra y deberá enfrentar sus inseguridades para cumplir su sueño de convertirse en novelista.

Poquita fe Temporada 2

Berta y Jose Ramón intentan de nuevo seguir con su tranquila vida, pero tienen que lidiar con los problemas que provocan los padres de Berta, su hermana que es siempre la preferida, la madre de José Ramón, un alma libre aunque agotadora, el vecino, un ser despreciable, pero que vive pared con pared, los compañeros de la guardería donde trabaja Berta, los guardias de seguridad, compañeros del trabajo de José Ramón, los vecinos, los amigos de los amigos… Demasiado ruido para una pareja normal y no tendrán más remedio que apagarlo.