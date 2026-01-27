Marc Giró y los hermanos Alberto y Laura Caballero, Premios Iris de la Prensa Especializada 2025

El jurado del Premio Iris de la Prensa Especializada 2025, formado por una destacada representación de críticos, periodistas y comentaristas de televisión de diversos medios de comunicación entre los que estaba OKDIARIO, ha acordado, en una reunión celebrada hoy en The Social Hub, conceder este galardón ex aequo y por unanimidad al presentador Marc Giró y a los creadores Alberto y Laura Caballero.

En su deliberación, el jurado ha querido subrayar de Marc Giró que «con un estilo único, creativo e irreverente ha sabido hacer espectáculo y humor manteniéndose fiel a sí mismo, rompiendo tabúes, con un lenguaje comprometido con la diversidad social y los nuevos tiempos».

Recordemos que Giró ha estado presentado durante los últimos años Late Xou en TVE, pero acaba de fichar por Atresmedia para conducir un nuevo show en La Sexta.

Asimismo, de Alberto y Laura Caballero, han destacado «una trayectoria de más de 20 años como creadores de series de ficción de éxito. Referentes absolutos de la comedia patria que han sabido evolucionar e inspirar dentro y fuera de España. Arquitectos de la carcajada y el ingenio, que han logrado llegar a una audiencia intergeneracional con sus personajes y situaciones sin miedo a los límites del humor».

Los creadores de series tan importantes como Aquí no hay quién viva, La que se avecina o Machos Alfa llevan más de dos décadas creando industria , haciendo ficciones de éxito y arriesgándose con los temas que proponen. La televisión en España les debe mucho.

El jurado de esta edición ha estado formado por: Borja Terán (Henneo Media y Julia en la Onda), Mariola Cubells (Cadena Ser), Sergio López Martín (El Plural), Israel Álvarez (20 Minutos), Laura Pérez (Vertele), Héctor Alabadí (FórmulaTV), Natalia Marcos (El País), David Saiz (El Economista/Informalia), Berto Molina (El Confidencial), Araceli Manzanares (Pronto), Irene Jiménez (Audiovisual 451), Marco Almodovar (Bluper), Alicia Mingo (Freelance), Patricia Navarro (La Razón), Esther Mucientes (El Mundo), Rocío Ponce (Freelance), Fran Gallardo (Grupo Joly), Ricky García (YoTele/El Periódico), Sofía Olmos (Europa Press) y Sergio Espí (OKDIARIO).

Además, ha contado con la participación de la vicepresidenta de la Academia de Televisión, Beatriz Maesso, en representación de la Junta Directiva.

El Premio Iris de la Prensa Especializada nació en 2016 con la reforma del reglamento de los premios de la Academia con el objetivo de reconocer a los programas y profesionales más valorados de la temporada televisiva por los analistas del sector.

16 de febrero, la noche de los Iris

La gala de los Premios Iris será emitida en exclusiva por Movistar Plus+ el próximo 16 de febrero desde el Teatro Real de Madrid. La plataforma ofrecerá el encuentro que reúne cada año a los representantes de las televisiones generalistas y plataformas de nuestro país. Producciones Komodo será la encargada, en colaboración con la Academia de Televisión, de la producción de los galardones que reconocen cada año la excelencia del audiovisual español.

Los Premios Iris estrenan este año identidad visual y un enfoque renovado bajo el lema Los haces tú, un claim que pone en valor el papel del audiovisual como el sector con mayor alcance social y como reflejo de la diversidad de la sociedad y de sus historias.

Los Premios Iris cuentan con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, a través de Film Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office.