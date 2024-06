Luz verde a la película de ‘Peaky Blinders’: Netflix trae de vuelta a Cillian Murphy

Aunque la exitosa serie Peaky Blinders finalizó su sexta y última temporada el pasado 2022, la banda mafiosa de Birmingham todavía no ha dicho su última palabra. Y es que ya sabíamos que Netflix tenía entre manos la realización de una futura película que concluiría la historia de Thomas Shelby, pero no ha sido hasta hace unas horas cuando el gigante del streaming ha anunciado de manera oficial dar luz verde al proyecto. El rodaje comenzará a finales del presente año, tendrá a Cillian Murphy nuevamente como protagonista mientras que Tom Harper se pondrá tras las cámaras.

Por otro lado, también veremos a Murphy como productor ejecutivo y al showrunner original Steven Knight, dentro de los créditos del guion coescrito con el propio Harper. El oscarizado intérprete irlandés aplaudió la confirmación de la noticia, comunicada por las redes sociales de «la Gran N roja» a través de una instantánea de la portada del guion en la que se puede leer el nombre de todo los implicados en torno al título provisional «A Peaky Blinders Film».

«Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo. Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esta es para los fans», explicaba el actor que volverá a comandar un reparto todavía no confirmado. Por su parte y sin todavía conocer una sinopsis oficial, Knight destacó su emoción por la vuelta al mundo criminal de la familia más peligrosa de la pequeña pantalla y auguró que sería un «capítulo explosivo» en el que no habría ningún tipo de restricción. «Peaky Blinders en plena guerra», sentenciaba el escritor y cineasta británico asumiendo que la línea cronológica se acercará a la Segunda Guerra Mundial.

Una idea anterior al final de la serie

Desde antes de que se emitiese el último episodio de la ficción, el objetivo de materializar un filme del producto original de la BBC estaba en la mente de la mayoría de sus implicados. Una idea que no es nueva en el sector, pues es algo que la propia Juego de Tronos se planteó antes de su apresurado final. Tampoco es un camino que el propio terminal no haya explotado en otras franquicias. De hecho, Luther: Cae la noche se estrenó bajo la producción de Netflix el pasado 2023, continuando la historia de la serie que del mismo modo confeccionó igualmente la BBC.

Como hemos adelantado, todavía faltan por conocer quienes regresarán además de Murphy. Pero siendo una serie donde la familia ha marcado el paso narrativo de los acontecimientos, no sería extraño que volveremos a ver a más de un rostro conocido. Harper expresó del siguiente modo su alegría por volver a contar con sus socios: «Cuando dirigí Peaky Blinders por primera vez hace más de 10 años, no sabíamos en qué se convertiría la serie, pero sí sabíamos que había algo en la alquimia del reparto y la escritura que parecía explosivo. Siempre ha sido una historia sobre la familia, por lo que es increíblemente emocionante reunirme con Steve y Cillian para llevar la película a las audiencias de todo el mundo en Netflix».

De esta forma y dados los antecedentes, parece confirmarse que la empresa liderada por Ted Sarandos y Dan Lin, no se plantea un estreno en la pantalla grande. El nuevo filme será una propuesta exclusiva para el abanico de contenidos de la marca californiana.

Un Cillian Murphy nostálgico

Tras alzarse con su reciente estatuilla al interpretar al físico J. Robert Oppenheimer, Cillian Murphy parece estar en un estado nostálgico con sus proyectos futuros. Sumado a la vuelta como el patriarca de los Peaky Blinders, el actor volverá además a una de las sagas que le dio su primer éxito y papel protagonista como actor. Hablamos cómo no de la cinta que resucitó el género zombi, 28 días después. Después de una secuela en la que no apareció y que dirigió el español Juan Carlos Fresnadillo, Danny Boyle regresará a la dirección bajo un guion coescrito con Alex Garland. Aunque quizás lo más emocionante es la serie de nombres que acompañarán a Murphy en el reparto: Jodie Comer Ralph Fiennes Aaron Taylor-Johnson y Jack O’Connell.

Todavía se desconoce cuando llegará a la plataforma la película de los Peaky Blinders y conociendo a Netflix, no se espera que lo anuncie con una gran antelación. Eso sí, lo más probable es que no vea la luz hasta el 2026.