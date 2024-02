Lista de todos los ganadores de los Premios Bafta 2024

Este domingo 18 de febrero de 2024 se ha celebrado en Londres la gala de la 77ª edición de los premios BAFTA que concede la British Academy of Film and Televisión Arts. Oppenheimer y Pobres criaturas lideran las nominaciones, mientras que La sociedad de la nieve opta al premio de mejor película de habla no inglesa. Desde el Royal Festival Hall de Londres. La ceremonia ha sido presentador que el actor David Tennant (Dr. Who), quien hizo gala de un humor muy inglés (irónico) haciendo chistes de todas las películas nominadas. En España pudo verse, como es habitual cada año, a través de TCM, que retransmitió el evento en directo aunque con una hora de retraso con respecto a la celebración de la gala (es el horario en el que la emite la BBC para poder editarla y no hacerla tan larga) . Tan poco se pudieron ver algunos premios como los de Mejor Película de habla no inglesa.

Bayona se quedó sin el premio a la Mejor Película de habla no inglesa con La sociedad de la nieve. En su lugar ganó La zona de interés, la única película que puede arrebatarle el Oscar a España. Al final, Oppenheimer se llevó los premios gordos de la noche: Mejor película, director, actor y actor secundario entre otros. Emma Stone ganó como como Mejor actriz principal y Cillian Murphy hizo lo prinpio en la categoría masculina. Robert Downey Jr por Oppenheimer y Da’Vine Joy Randolph por Los que se quedan fueron los triunfadores como intérpretes de repato.

¿Se repetirá la lista de ganadores en los Oscar? El año pasado (se lo llevó casi todo la alemana Sin novedad en el frente) los Bafta casi no coincidieron con los premios de la academia de Hollywood. En esta ocasión. Sin embargo, según todas las quinielas y premios previos, puede que se repitan los galardones. (en cuanto a interpretación se refiere, seguro).

Listado de todos los ganadores y nominados a los Bafta 2024

Mejor película

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor película británica

Desconocidos

How to Have Sex

Napoleón

Pobres criaturas

Amor en Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

La zona de interés

The Zone Of Interest wins the BAFTA for Outstanding British Film 👏 @A24 #EEBAFTAs pic.twitter.com/vBcmetFxPB — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

Lisa Selby – Blue Bag Life

Christopher Sharp – Bobi Wine: The People’s President

Savanah Leaf, Shirley O’Connor, Medb Riordan – Earth Mama

Molly – Manning Walker – How to Have Sex

Elle Glendinning – Is There Anybody Out There?

Mejor película de habla no inglesa

20 Days In Mariupol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

La zona de interés

Mejor documental

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

La vida de Michael J. Fox

Wham!

Mejor película de animación

El chico y la garza

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Mejor dirección

Justine Triet, Anatomía de una caída

Andrew Haigh, Desconocidos

Alexander Payne, Los que se quedan

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, La zona de interés

Mejor guion original

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

Huge congratulations to Justine Triet and Arthur Harari for Anatomy Of A Fall – winners of our first award tonight for Original Screenplay ✍️ @LionsgateUK #EEBAFTAs pic.twitter.com/Fq3IOcKeT5 — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Mejor guion adaptado

Desconocidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor actriz protagonista

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Fantasia Barrino, El color púrpura

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Vivian Oparah, Amor en Rye Lane

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Paul Giamatti, Los que se quedan

Teo Yoo, Vidas pasadas

Mejor actriz de reparto

Claire Foy, Desconocidos

Danielle Brooks, El color púrpura

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, La zona de interés

The wonderful Da’Vine Joy Randolph gets emotional as she picks up her Supporting Actress BAFTA 🩷 #EEBAFTAs pic.twitter.com/Px7LuQJojq — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Mejor actor de reparto

Dominic Sessa, Los que se quedan

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal, Desconocidos

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Robert Downey Jr. gives a whistle stop tour of his life as he accepts his Supporting Actor BAFTA! #EEBAFTAs pic.twitter.com/jvsyuPnwxB — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Mejor casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan

How to Have Sex

Los asesinos de la luna

Mejor dirección de fotografía

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Napoleón

Pobres criaturas

Mejor banda sonora

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Saltburn

Pobres criaturas

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejores efectos visuales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol 3

Misión: Imposible – Sentencia mortal. Parte Uno

Napoleón

Pobres criaturas

Mejor cortometraje británico de animación

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Mejor cortometraje británico