Han pasado ya 3 días desde que en la madrugada del domingo (hora española), Will Smith golpease a Chris Rock en pleno directo, debido a un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett. El actor y se ha disculpado vía Instagram, Jada ha hablado de lo sucedido y hasta Jim Carry ha condenado la actitud de los invitados respecto al acto. Sin embargo, un rocambolesco hito de televisivo de estas dimensiones merece más reposo para conocer la opinión de todos. ¿La última? La presidenta de los BAFTA, los premios británicos del cine.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, la presidenta de la Academia de cine británico Sara Putt sentenció tener muy claro lo que hubiese sucedido si Smith hubiese cometido ese acto en los BAFTA: “Hubiera sido expulsado de la ceremonia”. Esta es una de las principales críticas que la prensa y gran parte del público le hizo a la Academia de Hollywood. ¿Cómo se permite que suceda una agresión y que esta salga sin castigo? Ante el extremo de retirarle la estatuilla al actor, fueron muchos los que aseguraron que no permitirle dar su discurso e invitarle a salir del acto hubiese sido lo más acertado.

De hecho, semanas antes Will Smith ganó el BAFTA a Mejor Actor por El Método Williams, aunque no pudo recogerlo debido a que no se encontraba en suelo inglés. Para Putt por tanto, tampoco habría podido tener un discurso ni recoger el galardón: “No estaría en el edificio, por lo que no podría recoger el premio”. Es decir que el actor no hubiera tenido tiempo a dedicar su Oscar ni la posibilidad de pedir perdón.

Por otro lado, la directora ejecutiva de premios y contenidos de los BAFTA, Emma Baeh dejo claro que esa reacción no tiene cabida en la cultura del entretenimiento anglosajón. “No toleramos la violencia de ningún tipo. Es una completa línea roja para nosotros”, declaraba también al medio.

A diferencia de los Oscar 2022, los BAFTA sí que premiaron a El poder del perro como la Mejor película de la noche, dejando a CODA tan sólo con el reconocimiento del Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur.