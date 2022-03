Ya han pasado un par de días desde que la ceremonia de los Premios Oscar 2022 premiase a CODA como mejor película, pero desgraciadamente todo el mundo se acuerda de la agresión que Will Smith a Chris Rock, debido al chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett. El debate sobre la libertad de expresión y sobre la posterior reacción del ganador del Oscar ha estado candente en las últimas horas. Lejos de arruinar su carrera, parece que la reacción de Hollywood ha derivado hacia la comprensión del actor y no tanto en una condena firme sobre el acto de violencia. No obstante todavía quedaba la opinión de un célebre actor y también humorista Jim Carrey. El intérprete de La máscara ha condenado sobre todo, la reacción del público, al que ha tildado de “cobardes”.

Las declaraciones de Carrey han llegado de la mano de una entrevista con CBS This Morning. Para el actor, Smith debería haber sido arrestado y el posterior aplauso de los asistentes tras recoger la estatuilla le pareció un acto cuanto menos deleznable: “Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un atajo de cobardes y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays”.

La parte de la incomprensión de Jim Carrey alcanza hasta el que es, para él, el principal damnificado: “Yo habría anunciado mi intención de demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre”. Es un insulto que “va a durar muchísimo tiempo”, remarcaba.

Como alternativa, el protagonista de El show de Truman cree que había muchas formas de mostrar su descontento con lo que había dicho Rock. “Grita desde el patio de butacas”, “di algo en Twitter”, explicaba Carrey, pero cerraba su discurso exponiendo que Smith no tenía ningún derecho a subirte al escenario y pegarle a alguien porque ha dicho algo que no te gusta.

Jim Carrey ya no tiene el desempeño en la taquilla de hace algunos años, cuando era el actor que más recaudaba con sus disparatadas comedias. Eso sí, este fin de semana tiene pendiente el estreno mundial de Sonic 2, en la que volverá a encarnar al malvado villano Robotnik.