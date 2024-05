‘Las largas sombras’, la serie dramática de misterio que acaba de estrenar Disney +

Uno de los estrenos más esperados de esta semana es la serie Las largas sombras de la que ya están disponibles todos los episodios en la plataforma de streaming Disney+. Esta nueva serie cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas vidas se ven trastocadas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca, veinticinco años antes.

Un intenso thriller de solo 6 episodios que ha sido dirigido por Clara Roquet y en el que se reflexiona sobre el peso de la culpa y cómo el tiempo influye en la amistad de este grupo de amigas. La serie Las largas sombras ha contado con un reparto estelar en el que se encuentran las actrices españolas Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López. Una original serie española que ha sido escrita por Clara Roquet junto a Miguel Sáez Carral, Adrià P. Xancó, Lucía Carballal y Estíbaliz Burgaleta.

La serie Las largas sombras fue rodada el verano pasado durante 13 semanas en distintas localizaciones de la Comunidad Valenciana, Elda, Benidorm, La Falla de Moraig, Denia, Altea y Madrid. Esta serie de misterio y drama es una las apuestas de la plataforma Disney+ para esta primavera con la que espera sorprender a todos sus suscriptores. Hay que tener en cuenta que las plataformas de streaming están ahora mismo en plena batalla por los contenidos exclusivos.

¿Cuál es el argumento de Las largas sombras?

¿Qué ocurriría si aparecieran de repente los restos mortales de una compañera de instituto que desapareció durante el viaje de fin de curso a Mallorca hace 25 años? Eso es exactamente lo que les ocurre a las protagonistas de esta serie en ese momento de sus vidas en el que ya han encontrado la estabilidad, el éxito o la tranquilidad.

Los restos mortales que se encuentran en una gruta de Mallorca lleva a la inspectora Paula Ríos, de la comisaría general de Elda, a desplazarse a la isla. Los restos corresponden a su hermana mayor, Mati, desaparecida durante un viaje de fin de curso veinticinco años antes.

Según la sinopsis de Disney+: “En ese mismo momento, el grupo de amigas de Mati en aquel último curso se reúne. Hace mucho tiempo que no están todas juntas, pero tienen un buen motivo para hacerlo: Rita ha vuelto. Rita Montero, prestigiosa directora de cine que lleva veinticinco años viviendo en Londres. El ambiente es muy nostálgico, pero este se ve interrumpido cuando la inspectora se presenta en la casa y les comunica la noticia del hallazgo”.

Aunque ya han pasado veinticinco años de aquella misteriosa desaparición, ninguna de ellas ha podido olvidar esta esos días que en cierto modo han cambiado sus vidas. Un argumento potente que capta la atención de los espectadores desde el primer episodio de la serie Las largas sombras.

El reparto de la serie Las largas sombras

Este thriller dramático cuenta con un reconocido reparto encabezado por Elena Anaya (La piel que habito), Belén Cuesta (La trinchera infinita), Irene Escolar (Otoño sin Berlín), Marta Etura (Celda 211), Itziar Atienza (El silencio de la ciudad blanca), Ana Rayo, reconocida por sus roles en el teatro (Madres) y Lorena López (La niña de la cabra). En el elenco de esta serie también están las actrices noveles Isa Montalbán, Lucía Caraballo, Andrea López, Marina Orta, Miriam Rubio, Ana de Alva y Laura Wedel, que dan vida a las protagonistas en su adolescencia.

Además, en el reparto de Las largas sombras están los actores Jorge Usón (Galgos), Roger Casamajor (La mesías), Juan Blanco (Todo lo otro), Nansi Nsue (Hate Songs), y Fran Nortes (Que dios nos perdone).

Una ambiciosa serie española

Una ficción original de Disney+ producida en colaboración con José Manuel Lorenzo (Grupo DLO Producciones) que es la primera serie de Clara Roquet como directora después de su ópera prima Libertad. Esta película resultó ganadora de dos Premios Goya, entre ellos, Mejor Dirección Novel, y cuatro Premios Gaudí que incluyen los de Mejor Película y Mejor Guión.

Además de esta película Clara Roquet ha firmado el guión de películas como 10.000 km, Petra, Los días que vendrán y Creatura. Esta película, que es la segunda de Elena Martín Gimeno, ha sido recientemente premiada en la quincena de cineastas de Cannes y ha estado nominada en siete ocasiones a los Premios Feroz.

Además de esta serie en Disney+ se han estrenado este mes de mayo otras como Shardlake, la tercera temporada de Bienvenidos al Wrexham Football Club, Star Wars: Crónicas del Imperio, la segunda de Monstruos a la obra, The Beatles: Let it Be, Queen Rock Montreal, la segunda temporada de Chip y Chop: Vida en el parque, Marvel Studios: Reunidos: X-Men ’97, The Beach Boys o Jim Henson Idea Man.