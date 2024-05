Todas las series que se estrenan del 6 al 12 de mayo

Comienza el mes de mayo y florecen las series y las películas en las plataformas de streaming. Del 6 al 12 de mayo se estrenan nuevas series como las siguientes: Agatha Christie: Matar es fácil, Killing It, Materia oscura, Maxton Hall, Pequeñas mentirosas: Escuela de verano, Bodkin, Las largas sombras, Doctor Who (2024), Gracias, ¿el siguiente? y Without sin: Libre de culpa.

Miércoles, 8 de mayo

Agatha Christie: Matar es fácil

Movistar Plus+ estrena esta serie ambientada en la Inglaterra de 1954. La historia comienza cuando en un tren, el joven y ambicioso Luke Fitzwilliam conoce a la entrañable señora Pinkerton, que le revela que hay un asesino suelto en su tranquilo pueblo, Wychwood-Under-Ashe. Ella va camino de Scotland Yard para reportar a la policía los tres asesinatos que cree que se han producido. Cuando bajan del tren, la señora Pinkerton sufre un misterioso accidente y muere. Fitzwilliam se enfrenta a un dilema moral después de este incidente y decide dirigirse a Wychwood para buscar respuestas. Allí se encuentra con un pueblo en el que cada vecino es tan sospechoso como potencial víctima, y donde matar parece ser de lo más fácil.

Estación 19 Temporada 7

También en Disney + estrena esta conocida serie que se desarrolla en Seattle en el parque de bomberos en la que trabajan día y noche los personajes. La protagonista de esta serie es Andy Herrera, una mujer bombero segura de sí misma que también es hija del capitán Pruitt. Este último ejerce de mentor tanto para su hija como para Jack Gibson, el teniente de la Estación 19. Jack y Andy tienen personalidades opuestas, pero cada vez que están juntos no tardan en saltar chispas entre ambos.

Materia oscura

Apple TV+ estrena esta serie protagonizada por los actores Joel Edgerton y Jennifer Connelly que cuenta la historia de un hombre que es secuestrado y llevado a una versión alternativa de su vida. En medio del alucinante escenario de vidas que podría haber vivido, se embarca en un espantoso viaje para recuperar a su familia verdadera y salvarla del enemigo más aterrador imaginable: él mismo.

Jueves, 9 de mayo

Maxton Hall

La plataforma de streaming Prime Video estrena esta serie alemana en la que Ruby, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario, tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. James está decidido a silenciarla. Lo que ninguno de los dos sabe es que su tensión inicial se transformará en un deseo inesperado.

Pequeñas mentirosas: Escuela de verano

HBO Max estrena esta serie en la que después de los acontecimientos de Pretty Little Liars: Pecado Original, las protagonistas se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en el camino de sus trabajos de verano y sus nuevos intereses amorosos. Un nuevo villano, que puede o no tener relación con A, ha llegado a la ciudad y va a ponerlas a todas a prueba.

Bodkin

Netflix estrena esta serie protagonizada por un curioso equipo de creadores de pódcast que investiga unas misteriosas desapariciones ocurridas décadas atrás en un encantador pueblo irlandés lleno de oscuros secretos.

Gracias, ¿el siguiente?

Netflix estrena esta serie protagonizada por una joven abogada que tras una dolorosa ruptura se lanza al complejo mundo de las citas de hoy en día, sabiendo que sus mejores amigos son su red de seguridad.

Viernes, 10 de mayo

Las largas sombras

Disney+ estrena esta serie dirigida por Clara Roquet dirige la serie de seis episodios que protagonizan Elena Anaya, Belén Cuesta, Irene Escolar, Marta Etura, Itziar Atienza, Ana Rayo y Lorena López. Es un thriller femenino que reflexiona sobre el peso de la culpa y cómo evoluciona la amistad de un grupo de amigas con el paso de los años. La trama sigue a un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca 25 años antes.

Sábado, 11 de mayo

Doctor Who (2024)

Disney+ estrena esta serie protagonizada por el Doctor y su compañera Ruby Sunday que viajan a través del tiempo y el espacio. viviendo aventuras desde la época de la Regencia en Inglaterra hasta mundos futuros asolados por la guerra. A través de sus aventuras en la Tardis, una nave que viaja por el tiempo con forma de cabina telefónica de la policía, encuentran amigos increíbles y peligrosos enemigos, incluido un aterrador coco y el enemigo más poderoso del Doctor hasta la fecha.

Without sin: Libre de culpa

AXN Now estrena este thriller psicológico británico de cuatro episodios protagonizado por Vicky McClure. Una madre rehén de su profundo dolor, al ser contactada por el programa de Justicia Restaurativa, se reúne con el hombre encarcelado por el asesinato de su hija. Pero a medida que la conexión entre ellos avanza, ella empieza a sospechar que alguien más pudo haber cometido el crimen y que han vuelto a atentar contra una joven vulnerable. El viernes 10 se estrena el primer episodio en AXN y el sábado 11 estará completa en AXN Now.

Killing It

Movistar Plus+ estrena esta comedia el sábado 11 de mayo protagonizada por Craig Foster que se asocia con su conductora de Uber, Jillian, para participar en un concurso de caza de serpientes y convertirse en un empresario de éxito. Los nuevos episodios de la segunda temporada se estrenarán a partir del sábado 15 de junio.