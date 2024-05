Así es la nueva serie de Netflix basada en un best seller de Tom Wolfe: Banqueros, abogados y muchas intrigas

Uno de los estrenos más esperados del fin de semana es Todo un hombre. Esta serie es una adaptación de la novela homónima de Tom Wolfe que se puede ver ya en Netflix. El protagonista de esta nueva serie es Charlie Crocker, un magnate inmobiliario cuya ampulosa vida entra en crisis cuando un banco amenaza con embargarle una deuda de 1.000 millones.

Todo un hombre es una creación de David E. Kelley (Big Little Lies y The Undoing) y dirigida por Regina King y Thomas Schlamme. Kelly se pasó de HBO a Netflix para atreverse con esta compleja empresa de adaptar a serie la novela de Tom Wolfe ya que tiene más de mil páginas que se han condensado en una serie de solo 6 episodios de 45 minutos.

Además, es un acto valiente porque todavía se recuerda el fracaso de Brian de Palma cuando adaptó la novela La hoguera de las vanidades. La novela Todo un hombre de Tom Wolfe se sumerge en las grietas sociales y morales de Atlanta, ciudad en la que dominan los intereses, las vanidades y la corrupción política y empresarial.

¿De qué trata la serie Todo un hombre?

Nada más comenzar el primer episodio de la serie nos damos cuenta de que el protagonista es un hombre de negocios sin escrúpulos. Una impresionante fiesta para su cumpleaños en la que la cantante Shania Twain le canta en directo You’re still the one, una mujer joven y guapa, toda una serie de enemigos que conspiran a sus espaldas… «. Charlie Croker es una antigua estrella del fútbol americano en su etapa universitaria, que a los sesenta años es el dueño de un aparentemente próspero negocio inmobiliario. Tiene una segunda esposa de 28 años y los primeros signos del paso de la edad están comenzando a aparecer en su cuerpo.

Su maravillosa vida entra en crisis cuando un banco amenaza con embargarle una deuda de unos 1.000 millones. Harry Zale, el director del departamento de gestión de activos inmobiliarios de un gran banco, le recuerda que debe esta gran cantidad de dinero. El problema es que no solo ha utilizado este dinero para sus negocios, sino para pasearse en jet privado o comprar plantaciones para cazar codornices.

David Croker renacerá para poder enfrentarse a esta nueva situación que amenaza con destrozar su futuro con la ayuda de Roger White, el respetado asesor legal negro de Industrias Croker. Todo un hombre es una compleja serie en la que se exploran temas como la corrupción política y económica, el racismo y las diferencias de clase en la ciudad de Atlanta.

El reparto de esta serie de Netflix

Esta serie está protagonizada por el actor Jeff Daniels que interpreta el papel del millonario David Croker. Si bien el actor de logra meter en el papel de este excéntrico hombre, no me ha convencido su exagerado acento sureño ni sus ademanes ridículos, aunque también puede ser un problema de la traducción. Un actor muy versátil al que le recordamos tanto por papeles como el impecable de la serie The Newsroom como en el divertido de la película de comedia Dos tontos muy tontos.

El conocido actor Tom Pelphrey interpreta el papel de un hombre que trabaja en el banco envidioso y desagradable que odia a David Croker al mismo tiempo que le gustaría ser el gran magnate inmobiliario. A este actor le conocemos por haber interpretado a Jonathan Randall en la serie Guiding Light.

Además, en el reparto de la serie Todo un hombre están también los actores Diane Lane, Lucy Liu, Sarah Jones, William Jackson Harper, Chanté Adams, Jon Michael Hill o Aml Ameen, entre otros.

Aunque debo confesar que sólo he visto 3 episodios, por ahora esta serie engancha gracias al actor Jeff Daniels que da vida al millonario David Croker que comienza su particular descenso a los infiernos y la constelación de personajes secundarios que le van arrastrando a la previsible caída. Eso sí, vuelvo a repetir que en algunos momentos el actor está ridículo con ese desafortunado acento sureño que utiliza en algunas escenas y esos gestos tan poco naturales que hace en algunas conversaciones. Además, el actor Tom Pelphrey logra crear un personaje verdaderamente desagradable: envidioso, mentiroso, mujeriego, desagradable, violento y vanidoso. Uno de los mejores papeles en los que le he visto.

La serie Todo un hombre basada en la novela de Tom Wolfe es la gran apuesta de Netflix para esta primavera con la que algunos piensan que quiere competir con Succesion de HBO Max. Pero me temo que, aunque tiene algunos puntos positivos. como la ambientación o los diálogos, no le llega a la altura del zapato a la gran serie de Jesse Armstrong. Tendremos que esperar para ver cuál es la reacción de los usuarios de Netflix para saber el éxito real de audiencia de esta nueva serie de la plataforma de streaming.