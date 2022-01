Después de estrenar dos películas a finales del 2021 (El último duelo y La casa Gucci), el director Ridley Scott ya se encuentra inmerso en la preproducción de Kitbag, su cinta sobre Napoleón Bonaparte, con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés. Como siempre, es todavía en esta fase donde se unen y bajan algunos nuevos miembros del reparto y/o equipo técnico. Lamentablemente, las últimas noticias son negativas para los fans de Jodie Comer. La actriz que brilló en El último duelo será sustituida posiblemente por Vanessa Kirby, en el papel de la mujer del líder militar, Josefina.

La información de Deadline asegura que Comer habría tenido que abandonar su segunda colaboración con Scott debido a conflictos en la programación del rodaje. La incorporación de Kirby todavía no está al 100% confirmada, pero parece poco probable que la nominada al Oscar no termine formando parte de manera oficial del elenco de Kitbag. No es la primera vez que el cineasta tiene que sustituir a un actor, no obstante esta ocasión no es tan problemática como cuando tuvo que cambiar a Kevin Spacey por Christopher Plummer en Todo el dinero del mundo.

Poco sabemos acerca de un proyecto que se estrenará seguramente a finales del 2022 o principios del 2023. Lo que insinúa su sinopsis oficial es que el papel de Kirby tendrá un peso esencial:” La película es una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón Bonaparte y su rápido y despiadado ascenso al puesto de emperador, visto a través del prisma de su adictiva y a menudo volátil relación con su esposa y verdadero amor, Josephine”.

Kitbag comenzará a rodarse a mediados de este mes de enero, siendo producida por Apple Tv, por lo que se estrenará en la plataforma, pero antes en cines para tener acceso a la temporada de premios. Al mismo tiempo, Scott ultima los detalles previos de Gladiator 2, la secuela que seguirá el camino de Lucius, el hijo de Lucilla en la primera entrega.