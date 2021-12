Parecía que el final del 2021 iba a marcar un antes y un después en la carrera del director Ridley Scott. Con apenas un mes de diferencia, el cineasta 4 veces nominado al Oscar estrenó El último duelo y La casa Gucci y las dos, han fracasado por motivos bien diferentes. Mientras que la historia de crimen sobre la familia de la firma italiana era algo denostada por la crítica, El último duelo se ahogaba en la taquilla como un sonado fracaso económico. Pero ¿qué pudo salir mal en una cinta que contaba con nombres tan reputados como Adam Driver, Matt Damon o Ben Affleck? Ante la imposibilidad de responder esa pregunta, Scott le echó la culpa al nuevo público, al que definió despectivamente como unos “Millennials que hablan con sus putos teléfonos móviles”. Ahora, Affleck ha defendido al cineasta después de las críticas que ha recibido.

El último duelo tan solo logró 10 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana en Estados Unidos, contando con un holgado presupuesto de 100 millones. Muchos se preguntan que pudo salir mal, para que esta historia en la que tanto Affleck como Damon se implicaron hasta el punto de firmar el guion, categoría en la que ambos actores tienen un Oscar por El indomable Will hunting. Si bien, últimamente Scott no hace muchos amigos en sus declaraciones, el actor que interpreta a Pierre D´Aleçon en la cinta medieval quiso defender a su director.

“Quiero decir, seamos honestos ¿quién no ha querido decir eso en una rueda de prensa? Ridley se encuentra en una etapa de su carrera en la que, obviamente, no le importan las preocupaciones sobre lo que piensa la gente”, señalaba Affleck a The Hollywood Reporter.

El actor quiso, del mismo modo, reflexionar sobre cómo estaba cambiando el negocio del cine, argumentando que ahora cuando el público quiere ver un drama complicado, entiende que no necesita ir a una sala de cine porque prefieren poder hacer las pausas que necesitan, terminándola incluso al día siguiente. Affleck ya contó a The playlist que pronto la experiencia en las salas sería tan rara que la gente acudirá a los cines a ver las historias de 3 o 4 directores como Tarantino o Christopher Nolan.

La próxima película de Ben Affleck, The tender bar, se estrenará en los cines norteamericanos el 17 de diciembre. Habrá que esperar a enero del 2022 para poder verla en Amazon Prime Video en nuestro país.