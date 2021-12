El cine nos inunda con historias que alimentan nuestros deseos por empezar un nuevo trabajo, emprender un viaje o en definitiva cumplir algún deseo que no podemos quitarnos de la cabeza. Para motivarnos en este fin de semana, vamos a repasar alguna de las películas más inspiradoras que podemos encontrar en HBO Max:

‘The imitation game’

Este biopic sobre el matemático Alan Turing esconde la triste historia de un héroe que fue repudiado por su propia nación. Turing consiguió descifrar Enigma, los códigos de los nazis que estos utilizaban para comunicarse y coordinar sus ataques. La actuación de Benedict Cumberbatch es de Oscar y el resto del reparto está espectacular.

‘El indomable Will Hunting’

¿Qué hacer con el genio o el talento innato? ¿Alimentarlo por el bien de la humanidad o ser feliz llevando una vida sencilla? El indomable Will Hunting es una de las películas más inspiradoras de la historia. Prueba de ello es la famosa escena en la que el personaje de Robin Williams le explica a Will que no sabe nada, porque no ha vivido ni experimentado las cosas maravillosas que tiene la vida y que el conocimiento está bien, pero vivirlo y sentirlo es mucho mejor.

‘Paterson’

La cinta de Jim Jarmusch puede inspirar a todos aquellos a los que les interese la escritura y, concretamente la poesía. Adam Driver protagoniza esta historia de un conductor de autobús al que le apasiona la poesía de las pequeñas cosas.

‘Colette’

La historia protagonizada por Keira Knightley, Colette cuenta la historia real de Sidonie-Gabrielle Colette, autora de algunas de las más polémicas novelas del París de los años 20. Una buena forma de ver cómo una pionera del feminismo luchó contra la atmosfera moral opresiva de la época, triunfando como escritora.

‘Sufragistas’

Si quieres conocer la historia de las primeras sufragistas inglesas, Sufragistas es la película ideal. La mayor parte de estas mujeres no pertenecían a la clase alta, sino a barrios obreros donde podían perderlo absolutamente todo. Carey Muligan, Helena Bonham Carter y Anne-Marie Duff ponen rostro a estas mujeres que reflejan el grado histórico, pero también la sensibilidad de una historia que hasta hace poco, no fue justa con ellas.