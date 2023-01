Jonathan Majors habla sobre la influencia de Iron Man en Kang el conquistador

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía está lista para cambiar la jerarquía de poder en el Universo Cinematográfico de Marvel. La tercera cinta del hombre hormiga será una pieza clave dentro del UCM, entre otras cosas, porque inicia la Fase 5. Con ella, la cosa se pondrá realmente seria, pues será la presentación del hombre que dejará a Thanos como un buen tipo. Hablamos de Kang el conquistador, el casi omnipotente ser que Jonathan Majors encarnará en la gran pantalla. La anterior etapa, que terminó con Black Panther: Wakanda Forever indagó en las nuevas culturas y en nuevos héroes, pero Quantumanía parece que iniciará la rueda de un conflicto que posiblemente veremos resuelto en Vengadores: La dinastía de Kang y Vengadores: Secret wars, programadas para estrenarse en 2025 y 2026, respectivamente. Majors ha hablado con Deadline mientras promocionaba Magazine Dreams, contando cómo ha tratado de crear a un hombre cuyo único objetivo en la vida es la dominación, la conquista y la victoria sobre el resto de seres del universo.

“Es un conquistador ¿verdad? Mira a Alejandro Magno. Mira a Genghis Khan, Julio Cesar. Comencé por allí. Es parte de un universo ya establecido”, comenzaba a explicar el actor de Creed 3. Sin embargo, por las palabras del propio intérprete, la figura clave en la que kang se refleja no es otra que en el Vengador de la armadura, Tony Stark: “También es importante en la creación del personaje, descubrir cómo se encuentra con las personas. Eres inteligente, cuidado con lo inteligente que soy. Puedes mirar al Iron-Man de Robert Downey J.R. ese es el superhéroe de los superhéroes, etc. Para ser el supervillano de los supervillanos, ¿cómo contrarresto eso en el espíritu de la época?”. No es de extrañar que el fallecido multimillonario sea una referencia para el malvado líder militar, ya que parte de su fuerza reside del mismo modo en la tecnología y las armas devastadoras.

A diferencia de Thanos, sabemos por Loki que hay más de un Kang dispuesto a reclamar la tierra como parte de su conquista, por lo que sus múltiples personalidades están listas para invadir toda una serie de películas y ficciones para Disney +. Feige ya aseguró que Kang era la opción obvia cuando hablas de multiverso, como una nueva tipología de villano. Uno que además de luchar contra los superhéroes, combate contra sí mismo.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía llegará a los cines el próximo 17 de febrero de 2023.