Jonathan Majors será Dennis Rodman en ’48 horas en Las Vegas’

La agenda del actor Jonathan Majors es una de las más ocupadas de todo Hollywood. Después de saltar a la fama gracias a la serie Territorio Lovecraft, este californiano tiene por delante algunos de los papeles más relevantes del cine en los próximos años. En Creed III se enfrentará al protagonista interpretado por Michael B. Jordan, pero es que dentro del UCM asumirá el vacío que ha dejado Thanos, siendo Kang el conquistador, el nuevo villano al que deberán enfrentarse los Vengadores. Ahora sabemos que aparte de estos dos roles esenciales nacidos de franquicias, Majors se pondrá en la piel del carismático jugador de baloncesto Dennis Rodman.

La cinta llevará por título 48 horas en Las Vegas y narrará las aventuras salvajes de Rodman en 1998 dentro de la ciudad del pecado. El alero de los Chicago Bulls era famoso por su juego, pero sobre todo, era conocido internacionalmente por su particular forma de vestir y por sus llamativos colores de pelo. Lejos de ser un drama deportivo, la película indagará en una de esas leyendas acerca de la vida personal del deportista, cuando en una final que enfrentaba a los Bulls contra los Utah Jazz pidió un permiso de 48 horas a su entrenador para “asuntos personales”. Esta anécdota que explica a la perfección lo que representaba Rodman fue revisada hace poco gracias a la serie documental El último baile. En el producto de Netflix, su entonces entrenador Phil Jackson y el protagonista Michael Jordan, analizaron bajo su mirada lo que sucedió esa noche.

Sin ser un biopic al uso, Lionsgate producirá el filme y según su presidente Nathan Kane, 48 horas en Las Vegas será “un viaje inolvidable con el mito, la leyenda y también el hombre que es Dennis, detrás de todo lo que crees que sabes”. Aunque parece que la incorporación de Jonathan Majors no se ha hecho oficial, según Deadline las negociaciones están muy avanzadas ya que por talento, perfil y juventud, el actor está posicionado como la mejor de las opciones para representar a Dennis Rodman.

La película contará con los testimonios del propio protagonista pero también con el de varios compañeros deportivos, con el objetivo de reconstruir una historia que no estará exenta de lujo, fiestas y desenfreno. La producción todavía no ha comenzado, antes deberá completarse el casting, por lo que lo más probable es que no podamos ver 48 horas en Las Vegas hasta finales de 2023, principios de 2024.